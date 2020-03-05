Слежка за чиновниками США в Украине: как будет развиваться расследование и кто попадет под удар

Министерство внутренних дел Украины получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США (во времена прошлой власти). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как могут разыграть эту ситуацию в Штатах и в Украине, а также – кто может попасть под удар.

"В Штатах расследование данного дела находится в сфере интересов демократов"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко обращает внимание на то, насколько оперативно отреагировал министр МВД Украины Арсен Аваков на возможный факт слежки за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

"Его реакция была быстрой и довольно профессиональной: создание общей следственной группы, передача материалов дела в МВД. Соответственно, министр Аваков демонстрирует США свою профессиональность, что важно, учитывая количества негатива, которое направлено на Авакова в Украине", – подчеркивает Степаненко.

В Штатах, отмечает политолог, расследование данного дела находится в сфере интересов демократов, потому что именно против их человека, возможно, было совершено противоправное действие.

"Естественно, эти возможные факты, если они подтвердятся следствием, будут использованы в предвыборной борьбе за президентское кресло в США. И наоборот, республиканцы не заинтересованы в том, чтобы демократы получили дополнительный инструмент для борьбы против них на выборах. Можно предположить, что обе политические силы будут стараться "склонить" Авакова прийти к желаемому для себя результату следствия", – говорит Степаненко.

В интересах Украины, считает сотрудник МЦПД, расследовать это дело объективно, чтобы ни у кого не осталось вопросов, как это часто случается с расследованием резонансных дел в нашей стране.

"Кроме того, для Украины было бы лучше, если бы результаты этого расследования были представлены уже после проведения выборов США, так как любой результат будет использоваться для борьбы в рамках предвыборной гонки", – уверен политолог.

"Факт слежки за американскими гражданами – красная тряпка для США"

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко, комментируя последствия расследования возможной слежки за гражданами США на территории Украины, отмечает: "Ситуация осложняется тем, что сейчас у нас присутствует политическая нестабильность, связанная с возможной отставкой правительства, силовиков, генпрокурора. Вполне возможно, что определенные кадровые решения будут приняты уже 4 марта. Поэтому сложно спрогнозировать, как будет и будет ли вообще продвигаться расследование".

По мнению эксперта, если имеются определенные подозрения касательно слежки, соответствующим украинским органам важно поступать по закону и оказывать всяческое содействие США.

"Независимо от того, за кем велась слежка (за представителями республиканцев или демократов), сам факт слежки за американскими гражданами – красная тряпка для США, – подчеркивает Дяденко. – Если будут предоставлены соответствующие объяснения, американская сторона с пониманием отнесется к ситуации. Но будет требовать наказания виновных. Прежде всего – должностных лиц, которые инициировали слежку. Они могут попасть не просто под санкции, но и – под каток правоохранительной машины США, вплоть до преследования по всему миру".

Из имеющейся информации можно сделать вывод, что речь идет о людях, занимающих определенные посты во время президентства Порошенко.

"При этом не стоит исключать, – подчеркивает эксперт, – что "слив" таких данных – это целенаправленная попытка одного политического лагеря внутри Украины подставить другой. Ведь тот, кого будут обоснованно обвинять в организации слежки за американскими гражданами, может стать "нерукопожатым" по ту сторону океана".

"Все это "дело о слежке" – абсолютная пустота"

Аналитик Михаил Подоляк считает, что мы имеем дело со стандартной по нынешним временам спекуляцией, которая ни к чему существенному не приведет.

"Доказать факт непосредственной слежки сложно, если параллельно с этим не предпринимались контрразведывательные меры, – поясняет аналитик. – То есть, в данном случае имеет место скорее только информационный контекст. Что, впрочем, опять же чувствительно. Так как у нас негласно сложилось две условно проамериканских группы (условно, потому что заточены под республиканцев и демократов в их внутреннем противостоянии) и каждая из них имеет хорошее "окно" в американских медиа".

Но с юридической точки зрения, подчеркивает Подоляк, все это "дело о слежке" – абсолютная пустота.

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