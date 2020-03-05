Президент Венесуэлы призвал женщин рожать по шесть детей «на благо страны»

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Президент Венесуэлы
Николас Мадуро во время мероприятия по пропаганде национального плана рождения
призвал венесуэльских женщин рожать не меньше шестерых детей "на благо страны".
Об этом сообщает BBC.
И это в то время, когда
Венесуэлу охватил экономический кризис с последствиями в виде дефицита продуктов
и лекарств. По данным агентства ООН Unicef, с 2013 по 2018
годы в стране недоедали 13% детей.
Одной из женщин,
посетившей мероприятие, Мадуро пожелал божьего благословения за то, что она
родила шестерых детей. "Каждая женщина должна иметь шестерых детей на благо
страны", — заявил президент.
Кризис усиливается
противостоянием между правительством и оппозицией, которая гневно отреагировала
на такой призыв. В соцсетях пишут, что у Мадуро расстройство психики, как и у
всего его режима, а также жалуются на дефицит лекарств, питания и
неработоспособность больниц.
Согласно исследованию
Всемирной продовольственной программы ООН, треть венесуэльцев не в состоянии
удовлетворить собственные минимальные потребности, даже в еде.
Как сообщал портал "Комментарии",
в начале года президент Венесуэлы пригласил ООН наблюдать за выборами в
парламент.
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