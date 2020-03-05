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Президент Венесуэлы призвал женщин рожать по шесть детей «на благо страны»

Хотя с 2013 по 2018 годы в стране недоедали 13% детей.

сегодня, 16:45
Автор:

• Антон Варанов

Президент Венесуэлы призвал женщин рожать по шесть детей «на благо страны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия по пропаганде национального плана рождения призвал венесуэльских женщин рожать не меньше шестерых детей "на благо страны". Об этом сообщает BBC.

И это в то время, когда Венесуэлу охватил экономический кризис с последствиями в виде дефицита продуктов и лекарств. По данным агентства ООН Unicef, с 2013 по 2018 годы в стране недоедали 13% детей.

Одной из женщин, посетившей мероприятие, Мадуро пожелал божьего благословения за то, что она родила шестерых детей. "Каждая женщина должна иметь шестерых детей на благо страны", — заявил президент.

Кризис усиливается противостоянием между правительством и оппозицией, которая гневно отреагировала на такой призыв. В соцсетях пишут, что у Мадуро расстройство психики, как и у всего его режима, а также жалуются на дефицит лекарств, питания и неработоспособность больниц.

Согласно исследованию Всемирной продовольственной программы ООН, треть венесуэльцев не в состоянии удовлетворить собственные минимальные потребности, даже в еде.

Как сообщал портал "Комментарии", в начале года президент Венесуэлы пригласил ООН наблюдать за выборами в парламент.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51749578
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