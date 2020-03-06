У Путина есть один год, чтобы закончить войну на Донбассе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что в случае отсутствия прогресса планирует выйти из Минских соглашений по поводу завершения войны на Донбассе.



"Время идет. Правительство может потратить один год на все соглашение. Тогда оно должны быть реализовано. А большее количество времени запрещено", — заявил президент. Также Зеленский обвинил двоих других лидеров "нормандской четверки" — президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель — в "игре на два фронта".

Президент Украины сказал, что для Макрона и Меркель всегда было важно оказать давление на Путина, поэтому они поддерживают Украину. Но в последнее время лидеры Франции и Германии начали восстанавливать отношения с Россией. Зеленский отреагировал так: "Вы не можете играть здесь на два фронта".

Президент Зеленский заявил, что у Путина есть год с момента первой декабрьской встречи "нормандской четверки" (9 декабря), чтобы заключить с Украиной сделку о прекращении войны на Донбассе.

"Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать над Минском", — подчеркнул Зеленский. Также он добавил, что уже есть два или три плана действий после выхода из переговоров. От подробностей президент отказался.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина передала список из 200 пленных для следующего обмена в Минск.

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