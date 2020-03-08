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Канада заплатит украинским полицейским

Власти Канады решили финансово поддержать украинскую полицию

сегодня, 09:23
Автор:

• Сергей Медведев

Канада заплатит украинским полицейским

Правительство Канады приняло решение выделить  финансовую помощь украинской полиции. На поддержку правоохранителей планируют направить более 1,5 млн долларов США. Об этом сказано в заявлении канадского МИД. Внешнеполитическое ведомство подвело итоги визита в Украину  министра Франсуа-Филиппа Шампаня.

“Министр Шампань сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины”, говорится в сообщении ведомства.

Канадский МИД также уточнил, что данные средства направлены на реформирование правоохранительных органов Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", глава МВД Арсен Аваков в своем отчете в Верховной Раде похвалился высокой эффективностью правоохранителей.


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Источник: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/03/minister-champagne-concludes-successful-visit-to-latvia-ukraine-and-poland.html
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