Аваков опроверг провал реформы Нацполиции

Поскольку президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание в парламенте не только из-за масштабной перезагрузки Кабмина, но и для того, чтобы услышать отчет о деятельности правоохранительных органов, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил к слову министра МВД Арсена Авакова.

Глава МВД, который вошел и в новый состав Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля, рассказал о высокой эффективности Национальной полиции даже в самых критических ситуациях.

Начал Аваков с сообщения о коронавирусной ситуации, как наиболее актуальной темы: уже завтра, 5 марта, правоохранители сопроводят украинцев, которые две недели находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, чтобы те без инцидентов добрались домой.

"Это знаковое событие для нас, для МВД и для государства в целом", - отметила министр.

Аваков отметил, что при столкновении в Новых Санжарах 20 февраля полиция показала достойный пример подготовки и вопреки тотальному и многочисленному сопротивлению местных жителей и титушек, смогла обеспечить безопасность и надежный трасферт людей, прибывших из Уханя.

Также Аваков при помощи слайд-трансляции продемонстрировал снижение уровня убийств по стране, автоугонов, грабежей, разбоев и краж.

Глава МВД поделился колоссальным количеством наркотических веществ, которые Нацполиция сумела конфисковать у серийных банд этого запрещенного бизнеса.

"Надеюсь, эти показатели отразятся и на общественных настроениях. Дадут украинцам основания не для паники и огорчения, а для здорового оптимизма и уверенности в будущем", - заключил Арсен Аваков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Украины возглавил новый премьер Денис Шмыгаль.





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