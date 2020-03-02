"Зеленский не блефует": Стефанчук подтвердил внеочередное собрание Верховной Рады

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук подтвердил, что глава государства будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады, которое он инициировал на 4 марта. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на прямой эфир передачи "Свобода слова".

"Ответ на вопрос: "Будет ли президент?" мне перед этим задали. Я буквально только что с ним связался. Он сказал: "Да, я буду". Это абсолютно нормально. Ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - заявил Стефанчук, будучи гостем студии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады письмо с требованием созвать народных депутатов на внеочередное заседание, чтобы убедиться в эффективности работы нескольких законопроектов и работе правоохранительной системы.

Что касается грядущих перемен в Кабмине на этой неделе, то эксперты также видят предпосылки для них именно на этой внеурочной сессии.

"СМИ уже даже называют фамилию нового премьера, который входит в орбиту Ахметова (речь о вице-премьере Шмыгале, который в свое время возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК – прим. ред.). Также высока вероятность отставки главы НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки. В Раде с прошлой недели идет процесс сбора подписей голосов за данные отставки. Тут прогнозировать сложнее, но вероятность ротации также велика", – говорит политический аналитик Денис Гороховский.





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