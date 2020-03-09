У посольства РФ в Нидерландах установили 298 белых стульев в память о жертвах МН17

Сегодня, 9 марта, начнется рассмотрение дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году над Донбассом. А вчера, 8 марта, родственники погибших в авиакатастрофе организовали молчаливую акцию возле посольства России в городе Гааге в Нидерландах. Об этом сообщает Укринформ.



298 белых стульев в честь каждого погибшего человека установили у здания посольства России в Гааге. Пророссийские боевики на территории Донбасса сбили самолет рейса МН17 в тот момент, когда он пролетал над Донбассом. На борту рейса было 196 граждан Нидерландов.





Кроме стульев, на акции протеста установили плакаты с надписями "Человечность превыше политики" и "Justice for МН17", требующие справедливости в расследовании дела о крушении Boeing.

В акции участвовали не только родственники погибших, но и прохожие с активной гражданской позицией. Все они собрались и почтили минутой молчания пассажиров и членов экипажа Boeing 777 рейса МН17.

Как сообщал портал "Комментарии", Нидерланды планируют засекретить имена 13 свидетелей по делу МН17.

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