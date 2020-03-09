У посольства РФ в Нидерландах установили 298 белых стульев в память о жертвах МН17

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Сегодня, 9 марта,
начнется рассмотрение дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году над Донбассом. А вчера, 8 марта,
родственники погибших в авиакатастрофе организовали молчаливую акцию возле
посольства России в городе Гааге в Нидерландах. Об этом сообщает Укринформ.
298 белых стульев в честь каждого погибшего человека установили у здания посольства России в Гааге. Пророссийские боевики на территории Донбасса сбили самолет рейса МН17 в тот момент, когда он пролетал над Донбассом. На борту рейса было 196 граждан Нидерландов.
Кроме стульев, на акции
протеста установили плакаты с надписями "Человечность превыше политики" и "Justice for МН17", требующие
справедливости в расследовании дела о крушении Boeing.
В акции участвовали не
только родственники погибших, но и прохожие с активной гражданской позицией.
Все они собрались и почтили минутой молчания пассажиров и членов экипажа Boeing 777 рейса МН17.
Как сообщал портал "Комментарии",
Нидерланды планируют засекретить имена 13 свидетелей по делу МН17.
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