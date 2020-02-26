Дело МН17: Нидерланды засекретят имена свидетелей

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности, сообщил телеканал NOS со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что имена и фамилии 12 свидетелей, вероятно, будут анонимными из-за "значительных рисков". Еще для одного свидетеля просьба сохранить в тайне личность пока была отклонена.

В имеющимся у канала списке свидетелей под номерами с буквой V, которые нуждаются в анонимности, прописан знак X.

Как сообщали "Комментарии", Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Боинг-777 рейса МН17. Отметим, что летом 2019 года Совместная следственная комиссия по делу об авиакатастрофе МН17 определила четверых подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").



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