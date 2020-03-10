Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Россия через территорию Украины нелегально поставляла в Азию комплектующие для танков
НОВОСТИ Все новости

Россия через территорию Украины нелегально поставляла в Азию комплектующие для танков

Комплектующие для танков и боевых самолетов поставляли в страны Азии под видом сельхозтехники и электрооборудования

сегодня, 19:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

Россия через территорию Украины нелегально поставляла в Азию комплектующие для танков

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из Российской Федерации в страны Азии через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что харьковские компании незаконными путями ввозили из территории соседней России агрегаты и узлы для бронетехники и боевых самолетов. После эти комплектующие официально оформляли на территории нашей страны и под видом сельхозтехники и электрооборудования вывозили в страны Азии.

В частности, украинские правоохранители выявили такое оборудование:

- станции питания танковых стабилизаторов;
- преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;
- электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.

Задержанный в аэропорту "Борисполь" груз предварительно оценили в 1 млн долларов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Служба безопасности Украины ликвидировала один из крупных каналов поставки контрабандного кокаина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...