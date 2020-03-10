Россия через территорию Украины нелегально поставляла в Азию комплектующие для танков

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Служба безопасности Украины (СБУ) выявила канал нелегальной поставки деталей к танкам и боевым самолетам из Российской Федерации в страны Азии через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что харьковские компании незаконными путями ввозили из территории соседней России агрегаты и узлы для бронетехники и боевых самолетов. После эти комплектующие официально оформляли на территории нашей страны и под видом сельхозтехники и электрооборудования вывозили в страны Азии.
В частности, украинские правоохранители выявили такое оборудование:
- станции питания танковых стабилизаторов;
- преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;
- электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов.
Задержанный в аэропорту "Борисполь" груз предварительно оценили в 1 млн долларов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Служба безопасности Украины ликвидировала один из крупных каналов поставки контрабандного кокаина.
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