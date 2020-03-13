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Украина должна согласовать вопрос местных выборов с представителями ОРДЛО – Ермак

Глава ОП Ермак подтвердил, что в рамках Минской ТКГ будут сотрудничать жители неподконтрольных территорий

сегодня, 15:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Украина должна согласовать вопрос местных выборов с представителями ОРДЛО – Ермак

Участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность привлечения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к совместной работе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на сегодняшнем брифинге.

"Украина обязана согласовать конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы", - сказал Ермак.

При этом, он заявил, что это "не создает правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО" и не означает их признание, о прямых переговорах, отметил Ермак, не говорится. Так, во время последнего заседания ТГК рассмотрела возможность создания в политической подгруппе Консультативного совета с представителями ОРДЛО, который как совещательный орган может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей.

Кроме того, Ермак сообщил, что в течение ближайших месяцев должны вернуть всех сограждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО.

"Продолжаются консультации и работа наших специалистов относительно определения новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств", - добавил Ермак.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина передала список пленных для обмена в Минск.


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Источник: comments.ua
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