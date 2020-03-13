Закрытие украинской границы: на ком это отразится больше всего





В рамках противодействия коронавирусу Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) постановил через 48 часов как минимум на две недели закрыть границы для иностранцев. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение СНБО в части его эффективности и возможных негативных последствий.

Это нужно было сделать давно

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) Илия Куса положительно оценивает решение СНБО о закрытии границ для иностранцев.

"Все страны, где зафиксированы случаи коронавируса, закрывают границы. И нам давно надо было вводить подобные ограничительные меры, – считает Куса. – Считаю эту меру достаточно эффективной. Но обязательно нужны и внутренние ограничения, для того, чтобы эффективно поддерживать карантин внутри страны. Ведь вирус уже занесен в Украину. И с ним нужно бороться внутри".

По мнению эксперта УИБ, то, что происходит в Италии, Бельгии, Нидерландах, Франции, где введены жесткие меры борьбы с эпидемией, ждет и нас. Это логика действий во время подобных ЧП.

"Пока я не вижу негативных последствий от решения СНБО. Оно было правильным и вполне логичным", – резюмирует Илия Куса.

Больше для протокола, чем для дела

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает закрытие границ для иностранцев скорее протокольной мерой, чем действенной.

"Это не помешает, если уже государство хочет показать, что озабочено всей этой пандемией. Но давайте говорить прямо: это скорее ритуальная, протокольная мера, нежели реально-практическая. За рубеж (в том числе в Италию, где бушует коронавирус) на заработки выехали сотни тысяч украинцев. И теперь они возвращаются, чтобы пересидеть вирусный шторм в Украине, – отмечает эксперт. – Если говорить о мерах безопасности, то как раз наши трудовые мигранты, возвращающиеся из стран ЕС, охваченных эпидемией, могут быть носителями вируса. И что? Как мы будем купировать эти угрозы? Закрытие границ от иностранцев этот вопрос не решает".

А вот по туристическому бизнесу, по отелям и ресторанам, которые могли посетить иностранцы, закрытие границ ударит, уверен Вадим Карасев.

"Правда, две недели – срок небольшой. Но не факт, что закрытие границ не продлят", – отмечает директор ИГС.

Негативных последствий не избежать

Политический эксперт, социолог Андрей Еременко уверен, что негативные последствия очевидны: иностранные граждане не приедут в Украину, не оставят здесь свои деньги, не заключат какие-то контракты.

"Насколько оправдано закрытие границ с медицинской точки зрения – сказать не берусь. Но у меня создается впечатление, что карантинные меры сделаны и всякого рода ужесточения проводят не столько из-за вируса, сколько из-за мирового кризиса. О нем говорят уже несколько лет, но приход постоянно откладывается. В том числе из-за нежелания действующих властей, чтобы это произошло при них, – поясняет Еременко. – А сейчас, под прикрытием эпидемии, можно что-то "обнулить", кого-то обанкротить. Плюс, наша государственная власть хочет показать свою эффективность. Доказать, что способна справляться с трудностями. Возможно, с этим связаны, с моей точи зрения, неадекватно жесткие карантинные меры".

Социолог отмечает, что смертность от коронавируса выше гриппозной, но не намного.

"Так что карантинные меры в школах, может быть, и оправданы, а вот закрытие границы, как мне кажется, скорее политический шаг, чем медицинский, – говорит Еременко. – Кроме того, вирус и так в Украину уже есть (сегодня даже стало известно о первой смерти от него). Есть они и в РФ, а у нас практически прозрачная граница. Как мне кажется, защищаться закрытием границ уже поздно. И вреда это может принести больше, чем минимизации рисков".

Ранее "Комментарии" писали, что границу Словении не дали пересечь около 120 украинцам, которые возвращались из Италии, направляясь в Украину. Это произошло из-за того, что словенская сторона закрыла границу с Италией в результате вспышки там коронавируса. Видео, как люди "застряли" между странами, не понимая что делать дальше, появилось в сети.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!