"Новые" русские в ОРДЛО: РФ призвала голосовать за поправки в Конституцию

Созданные Россией квазиобразования "ДНР" и "ЛНР" планируют организовать участие жителей ОРДЛО, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Эксперты оценили для издания "Комментарии" опасность этого шага в свете попыток украинской власти реинтегрировать неподконтрольную часть Донбасса.

"Надо бить тревогу и вводить новые санкции"

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев напоминает, что президент РФ Владимир Путин в начале года заявлял о необходимости повышения рождаемости в РФ и увеличения количества населения.

"Раздача российских паспортов на оккупированных территориях – это один из шагов по расширению населения в РФ, – уверен Кабакаев. – Еще в России ввели ряд мер, которые помогут не только "собирать земли" как хочет Путин, но и "собирать" граждан из бывших стран Советского Союза. Один из пунктов: все, кто владеет русским языком, могут получить по упрощенной процедуре гражданство РФ. Это всё хорошо укладывается в канву, где РФ не признает оккупированные территории как отдельные субъекты, но проводит искусственную русификацию. Теперь не только на гуманитарном уровне, но и уже на юридическом".

Тем самым, считает эксперт, Кремль создаёт дополнительный повод, чтобы в случае необходимости, Россия могла защищать "рускоговорящее население" на Донбассе, которое теперь еще и имеет гражданство РФ.

"Создается некий дополнительный инструмент для новой интервенции, – отмечает Кабакаев. – Противодействовать этому можно. Надо бить тревогу и заставлять международных партнеров вводить санкции. Будет ли это делаться, я не уверен. Если в прошедшие пять лет президент Порошенко постоянно противостоял таким вызовам, то сейчас, при президентстве Зеленского, началась, как мне кажется, эра капитуляций".

"Еще одно доказательство агрессии"

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС", переселенка (вынужденно покинула оккупированный Донецк) Наталья Веселова отмечает, что подобный сценарий Россия уже "обкатала" в аннексированным Крыму.

"Там, как и на Донбассе, был псевдореферендум. Потом людям начали раздавать российские паспорта. Потом они участвовали в федеральных выборах, – напоминает Веселова. – Верховная Рада прошлого созыва жестко отреагировала на это. Мы указали мировому сообществу, что такое голосование – очередное доказательство российской агрессии, попрания международного права. Сейчас аналогичная ситуация с ОРДЛО. Тоже раздача паспортов, российские кураторы, подталкивание к референдуму по изменениям в Конституции РФ, не имеющего ничего общего с Украиной, территорией которой является Донбасс. Зачем это Кремлю? Таким образом российские власти вновь подают жителям ОРДЛО надежду в стиле: мы вас не забыли, мы вас заберем, вы можете (когда-нибудь) войти в состав РФ. Параллельно это – плевок в сторону Украины. Игры мышцами, вызов. Типа: вы же хотите мира, на коленях к нам готовы ползти. Ну, так проглотите и это. Что вы нам сделаете? Такова цена лояльность украинской власти, которая упорно не желает замечать удары со стороны РФ – обстрелы, раздачу паспортов, прочие нарушении. Мы видим уже не слепоту наблюдателей СММ ОБСЕ, "не замечающих" обстрелов со стороны оккупантов, а слепоту нашей власти".

Видит это, по мнению Веселовой, и мировое сообщество. Именно поэтому оно не так едино в вопросе конфликта между Украиной и Россией, как ранее.

"Никто за нас не будет отстаивать нашу территориальную целостность. Никто за нас не будет бороться за украинскую независимость, – подчеркивает представитель АНТС. – Сейчас важны жесткие заявления со стороны Офиса президента, МИД, парламента на очередной выпад агрессора. Нужно оперативно реагировать, моментально. Не давать заступать РФ за очередные красные линии. Потому что этих линий вскоре просто не останется. И мы будем встречать агрессора на украинских улицах. Важно понимать: РФ использует любые возможности, чтобы ослабить Украину, вернуть ее в свою орбиту влияния. А коронавирус, которые отвлекает внимание мира – тут лишь дополнительный "бонус". Нужно инициировать вопросы об ужесточении антироссийских санкций. Молчание играет против нас".

"Вести переговоры с российской властью - невозможно"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин отмечает, что на оккупированной части Донбасса сейчас около 100 тысяч "новых россиян".

"По крайне мере, такими данными оперировал главарь "ДНР" Пушилин, "аргументируя" необходимость голосования жителей ОРДЛО на российском референдуме, – поясняет Волошин. – И хоть это не так много, учитывая, что на оккупированных территориях проживает около 3,2 миллиона человек, суть ведь не в количестве. Опасность в том, что их привлекают к политической жизни РФ. Даже если эта небольшая часть населения проголосует на российской референдуме, это будет использоваться пропагандистами как "голос народа Донбасса", который теперь вплетается в хор российских голосов. Что, в свою очередь, несет большую опасность для процесса реинтеграции ОРДЛО в Украину. Так что заявления кремлевских марионеток, называющих себя "лидерами" псевдореспублки вносит напряженность в процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе".

Военный эксперт обращает внимание, что Россия то говорит, что весь Донбасс – это Украина (просто ОРДЛО нужен особый статус с особыми преференциями), то "качает" ситуацию заявлениями своих марионеток.

"Украинская власть должна резко осудить попытки привлечь жителей ОРДЛО к российскому референдуму, – уверен Волошин. – И призывать сделать то же самое мировое сообщество. Ну – и сделать для себя выводы: вести переговоры с нынешней российской властью фактически невозможно".

Как сообщал портал "Комментарии", Россия готовит очередное упрощение раздачи своих паспортов гражданам Украины.





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