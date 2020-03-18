Коронавирус для Путина: будет ли Россия "собирать земли" во время пандемии

Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно того, может ли РФ, используя то, что мир занят борьбой с эпидемией коронавируса, попытаться предпринять определенные действия по очередному "собиранию земель" (как это было в 2014 году с аннексией Крыма и частично – на Донбассе).

"Присоединение территорий приведет к конфликтам внутри России"

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что хоть для РФ создается благоприятная ситуация, чтобы заняться "собиранием земель", она вряд ли этим воспользуется.

"Распространение вируса привело к тому, что все закрывают границы, ограничивается передвижение и учения войск. И возникает впечатление, что Россия может воспользоваться ситуацией, чтобы провести некие действия в отношении Беларуси или стран Балтии. Или же попытаться расширить свое присутствие на территории Украины. Но что это ей даст? Она получит очередные конфликты, сопротивление. Причем не только внешнее, но и внутреннее, – отмечает аналитик. – В последнее время европейские лидеры начали менять отношение касательно РФ. Там всё чаще (преследуя, понятно, свои интересы) говорят, что с Кремлем нужно вести диалог. Зачем же РФ всё обострять и возвращаться к ситуации 2014 года, когда ее все воспринимали как обезбашенную державу, разрушающую международную систему безопасности?"

К тому же, подчеркивает Белесков, очередное "собирание земель" может привести к конфликтам внутри самой России.

"В российском обществе уже начали говорить, что государство не туда вкладывает средства, что слишком много идет на оборону, на армию, на силовиков. И мало – на здравоохранение, образование. Ситуация с коронавирусом лишь подогревает такие настроения. Присоединение очередных "земель", чреватое новыми санкциями, новыми обострениями и новыми потерями для российского бюджета, новым всплеском недовольства – точно не то, что нужно сейчас Кремлю", – уверен аналитик.

При этом, по мнению Белескова, в Украине также складывается опасная ситуация. И определенного рода силы могут начать кампанию, направленную на сокращение средств, выделяемых на национальную оборону. И большего внимания к экономике и здравоохранению. В результате, считает эксперт, нам будет труднее отстаивать свои интересы на востоке.

"Идеальный политический шторм"

"Насчет "собирания земель" Путиным… Был прогноз в околополитических кругах по поводу того, что до 10 марта будет принято решение касательно собирания земель за счет Украины, Беларуси и Прибалтики, – отмечает политолог Андрей Окара. – Но 10 марта вместе "собирания земель" состоялся "второй полет Терешковой". Первая женщина-космонавт, являющаяся депутатом Госдумы, предложила "обнулить" президентский срок Путина. Сделав его фактически вечным правителем РФ. Соответствующий референдум по правкам в российскую Конституцию намерены провести 22 апреля. Так что вместо расширения государства территориально акцент пока сделали на стержне государства".

По мнению политолога, три процесса, которые происходят сейчас – пандемия коронавируса, мировой экономический кризис и конституционный кризис (который преподносят как изменения) в РФ могут подтолкнуть Кремль к нестандартному выходу из этого "идеального политического шторма".

"И таким выходом некоторые в России считают что-то вроде "собирания земель" и "восстановления истории справедливости". Так что Украине, странам Балтии и Беларуси стоит приготовиться", – предупреждает Андрей Окара.

"В Беларусь Россия не полезет"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия считает, что ситуация с коронавирусом никак не отразиться на непризнании мировым сообществом аннексии Крыма.

"Мир на это не пойдет ни при каких обстоятельствах, насколько бы вирус силен не был. Если они это сделают, то откроют ящик Пандоры, – говорит эксперт УИБ. – В мире существуют много таких конфликтов. И признав Крым, они создадут прецедент, который сильно аукнется. Так что признание Крыма частью РФ миром произойдет только после того, как (если) это сделает Украина".

В то же время Ираклий Джанашия не исключает, что Россия может предпринять какое-либо действие против Украины, пока весь мир и наша страна, в частности, отвлечены на эпидемию.

"Это для России – за милую душу, – уверен эксперт. – Тут вопрос – когда и какую именно пакость. Может быть экономическую, может быть опять что-то в Азовском море учудят, а мы даже не заметим. В Беларусь РФ не полезет: Батька (Лукашенко) держит там ситуацию в ежовых рукавицах, так что гибридно "развести" Беларусь у РФ не удастся. Тем более, что вся военная промышленность Беларуси просто идеально заточена на партизанщину – и РФ это понимает, и локти грызет от досады".

Со странами Балтии ситуация, по словам эксперта, сложнее.

"Обстоятельства с коронавирусом, действительно, удобны для РФ. Но буря мирового возмущения с ситуацией вокруг Украины еще не утихла. Да, весь мир устал от Украины и хочет завершения нашего марлезонского балета хоть как-то. Но это не значит, что они сквозь пальцы будут смотреть, как РФ учиняет произвол уже на территории ЕС. Но рано или поздно, думаю, это случится. Просто времени прошло еще не достаточно… Пока же Россия может использовать ситуацию, чтобы задурить мозги Европе и обнулить санкции", – считает Ираклия Джанашия.

Как сообщал портал "Комментарии", Госдума Российской Федерации поддержала 10 марта поправку об обнулении президентских сроков.

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