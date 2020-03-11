«Вечный Путин»: эксперты рассказали, до какого года сможет править нынешний президент России, а кто, когда и почему мог бы его заменить

Госдума Российской Федерации поддержала 10 марта поправку об обнулении президентских сроков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", будет ли в РФ "вечный Путин", а также спрогнозировали, кто может его сменить, когда и почему.

"Для него важно публично уйти только в качестве победителя"

Политический эксперт Дмитрий Воронков называет очевидным, что Путин не собирался в ближайшем будущем покидать политическую арену.

"Вопрос состоит лишь в том, каким образом он будет осуществлять свое правление – напрямую или через преемника, – говорит политэксперт. – Я думаю, что этот вопрос еще не решен и для самого Путина. До 2024 года (очередные выборы президента РФ) еще многое может измениться. Возможно, обнуление президентских сроков это своего рода страховка на случай, если не будет своего человека на пост президента. Я не думаю, что им станет, к примеру, Медведев. Скорее всего, это еще открытая "вакансия". Но, разумеется, это будет абсолютно "ручной человек" для Путина".

По мнению Воронкова, вероятнее всего, что Путин будет у руля пока не решит вопрос с Сирией, Украиной и западными санкциями.

"Для него важно публично уйти только в качестве победителя, а не президента, который бросил государство в состоянии мировой изоляции, – подчеркивает эксперт. – Поэтому именно предстоящие четыре года будут решающими для Путина – снова переизбираться или быть в роли серого кардинала".

"В ближайшие месяцы мы увидим, что именно выберет Путин"

Эксперт в Украинском институте политики (УИП), политический обозреватель, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что именно сейчас наступает момент истины относительно намерений Путина.

"С одной стороны, он вроде бы говорит о том, чтобы ограничить возможность баллотироваться несколько раз. А с другой стороны – политическая общественность предлагает обнулить сроки, дав Путину фактически возможность быть президентом до конца жизни, – поясняет политобозреватель. – Вся эта история покажет, насколько Путин цепляет за власть".

Владимир Воля не исключает, что Путин может отказаться далее занимать пост пожизненно. Но ему важно подготовить изменения, которые бы позволили РФ сохранить внутреннюю стабильность (а также в определенной мере – внешнюю политику) после того, как Путин перестанет быть президентом.

"Идея об обнулении сроков или предоставлении Путину других возможностей для пребывания во главе РФ, это скорее эмоциональная реакция, а точнее – опасение со стороны части российских политэлит касательно того, что будет в РФ после Путина. Выдержит ли те риски, которые будут, его преемник, – говорит эксперт УИП. – И это испытания для самого Путина. Если он откажется от продления срока, это будет означать, что он сделает выбор в сторону подготовки команды преемников. Но я не вижу пока тех, кого он мог бы оставить после себя. Тех (или того), кто по своим политическим, волевым качествам был бы равнозначен Путину. Будущий преемник может не справиться не только с внешней политикой, но и с внутриполитическим рисками. Нынешняя РФ имеет конструкцию власти, которую я обозначил бы как "пакт Путина и региональных элит". Власть в РФ слишком замкнута на одного человека, влияние регионов не уравновешивает центральную власть".

По мнению эксперта, после Путина уже не будет и договоренностей, пускай и негласных, между президентом и элитами.

"Потому сейчас он, скорее всего, пытается готовить передачу власти целой команде, внедряя ту самую конструкцию власти, которую можно обозначить как пакт центра и региональных элит, – отмечает Воля. – Делается это, чтобы обезопасить РФ от "парада суверенитетов" в случае ослабление контроля государств над политическими процессами и олигархами. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим, что именно выберет Путин".

"В Кремле выбрали "белорусский" вариант"

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли отмечает: "Никто не вечен под Луной, поэтому "вечного Путина" не будет. А вот то, что в 2024 году он не уйдет после окончания своего 4-го президентского срока, вчера уже стало очевидным".

Так что теперь, если не будет форсмажоров связанных со здоровьем или дворцовым переворотом (что еще менее вероятно), до 2036 года единолично править Россией продолжит Путин, отмечает Яли. Тем болеле, что он уже дал свое согласие на это.

"Все прекрасно понимают, что "опрос населения" 22 апреля, который не будет иметь никакой юридической силы, а значит и теоретической возможности отменить поправки, принятые а Госдуме, – лишь формальность, – продолжает политолог. – Так что рассуждать после этого о том, кто сможет сменить Путина через 12 лет, нет никакого смысла. Возможный преемник или преемница могут еще только делать свои первые шаги в своей политической жизни и не известны широкой публике, или даже еще не участвовать в ней".

Как мы могли в очередной раз убедиться, Путин любит делать сюрпризы, подчеркивает Максим Яли: "Все ведь ожидали, что он возглавит Госсовет после 2024-го и именно для этого были инициированы все эти поправки в Конституцию. Иными словами, предполагалось, что в Кремле выбрали "казахский " вариант, а оказалось, что "белорусский"".

Ранее "Комментарии" писали, что в России обнулили президентский срок действующего главы государства.

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