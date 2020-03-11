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Путина - "на ноль": в России обнулили президентский срок действующего главы государства

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентский срок Владимира Путина, чтобы тот мог стать лидером России еще четыре раза

сегодня, 10:35
Автор:

• Елена Волкова

Путина - "на ноль": в России обнулили президентский срок действующего главы государства

Президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться в президенты. В Госдуме приняли поправку и обнулят президентский срок российского лидера, благодаря чему тот сможет баллотироваться еще четыре раза. 

Известно, что с поправкой к закону выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова - первая в мире женщина, которая побывала в космосе. Однако, как пишут российские СМИ, идея обнулить президентство Путина якобы принадлежит ветерану, который высказал ее на встрече с президентом. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование.

Также мы писали о том, что рамках проекта “20 вопросов Путину” президент России признался, что все время держит “своих людей” в напряжении.


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Источник: comments.ua
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