Путина - "на ноль": в России обнулили президентский срок действующего главы государства

Президент РФ Владимир Путин будет вновь баллотироваться в президенты. В Госдуме приняли поправку и обнулят президентский срок российского лидера, благодаря чему тот сможет баллотироваться еще четыре раза.

Известно, что с поправкой к закону выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова - первая в мире женщина, которая побывала в космосе. Однако, как пишут российские СМИ, идея обнулить президентство Путина якобы принадлежит ветерану, который высказал ее на встрече с президентом.

Как ранее сообщали “Комментарии”, рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование.

Также мы писали о том, что рамках проекта “20 вопросов Путину” президент России признался, что все время держит “своих людей” в напряжении.

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