“Подчиненных должно трусить": Владимир Путин поделился секретом своего правления

В рамках проекта “20 вопросов Путину” президент России признался, что все время держит “своих людей” в напряжении. Об этом передают российские СМИ.

Так, по словам лидера РФ Владимира Путина, для улучшения качества работы подчиненных их якобы все время нужно держать в тонусе. Путин заявил, что обязан “не только держать руку на пульсе, но и держать подчиненных под постоянным административным напряжением”. Президент России добавил, что речь, прежде всего, идет о тех, кто занимается национальными проектами. “Подчиненных должно трусить”, - говорит Путин, объясняя, что люди должны чувствовать свою ответственность в работе. Если же это давление послабить, то, по мнению президента, “народ расслабится”.

Как ранее сообщали “Комментарии”, российский блогер Башир Дохов устроил необычный "пранк": повесил портрет президента РФ Владимира Путина в лифте одной из многоэтажек Москвы. Так, почти 7-минутный ролик набрал более 1,6 млн просмотров за несколько дней. На записе засняты реакции нескольких жителей дома, которые входят в лифт и видят портрет президента. "Повешенный" Путин вызвал разные реакции, большинство реагировали с юмором. Многие радовались, что "прокатались с Путиным", часто жители смеялись, как только входили в лифт, а одна девушка – в шутку начала молиться портрету. Хотя нередко прозвучали в ролике и нецензурные выражения.

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