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Молитва и маты: реакция россиян на портрет Путина в лифте

Блогер повесил портрет президента РФ Владимира Путина в лифт и заснял реакцию жителей дома

сегодня, 20:58
Автор:

• Таисия Ерохина

Молитва и маты: реакция россиян на портрет Путина в лифте

Российский блогер Башир Дохов устроил необычный "пранк": повесил портрет президента РФ Владимира Путина в лифте одной из многоэтажек Москвы. Видео опубликовано на канале "Блог Бабули" в YouTube.

Так, почти 7-минутный ролик набрал уже более 1,6 млн просмотров за несколько дней. На записе засняты реакции нескольких жителей дома, которые входят в лифт и видят портрет президента. "Повешенный" Путин вызвал разные реакции, большинство – реагировали с юмором. Многие радовались, что "прокатались с Путиным", часто жители смеялись, как только входили в лифт, а одна девушка – в шутку начала молиться портрету. Хотя нередко прозвучали в ролике и нецензурные выражения. "Твою м*ть!.. Ох**нели", - сказал первый вошедший мужчина, а затем проверил, как закреплен портрет на стене. Еще одна женщина, войдя в лифт немного опешила и произнесла: "О, ну, что это?". Одна из жительниц, лицезрев картину, предположила – "Это вербовка или что?". Кто-то из людей заподозрил в "глазах Путина" наличие камер, кому-то было "страшно", а одна девушка заявила, что "это худшее, что могло случиться в доме после капремонта!". Правда, не все узнали российского Владимира – ребенок на видео спросил у взрослого: "Это Чайковский?". Напоследок мужчина оценил увиденное весьма эмоционально: "Ох**ли, бл***!".


В комментариях пользователи преимущественно положительно отозвались о "пранке", а многие предложили проводить выборы в лифтах, мол, тогда можно увидеть истинное отношение россиян к власти. "Все понимают, в какой стране живут. Даже как-то не по себе, все хуже, чем я думал", - написал один из комментаторов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле придумали способ, как защитить Путина от коронавируса.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eeb3MMl3lB4&feature=youtu.be
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