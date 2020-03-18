Зеленский позвонил Дуде: известны подробности разговора

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5231.22
ETH/USD
114.30
LTC/USD
33.42
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.37
Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом республики Польша Анджеем Дудой на предмет предотвращению распространения коронавируса COVID-19 на территории двух держав. Об этом передает пресс-служба Офиса украинского гаранта.
Зеленский проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей.
Также президент Украины поблагодарил польского коллегу за предоставление польскими тамошними учреждениями бесплатной помощи нашим гражданам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.
В свою очередь Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирусом заразился и народный депутат Украины Сергей Шахов, которому, как и простым смертным, не досталось экспресс-теста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости