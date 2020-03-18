Зеленский позвонил Дуде: известны подробности разговора

Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом республики Польша Анджеем Дудой на предмет предотвращению распространения коронавируса COVID-19 на территории двух держав. Об этом передает пресс-служба Офиса украинского гаранта.

Зеленский проинформировал о мерах, предпринимаемых Украиной в целях сохранения здоровья людей.

Также президент Украины поблагодарил польского коллегу за предоставление польскими тамошними учреждениями бесплатной помощи нашим гражданам, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 в Польше.

В свою очередь Дуда заверил, что польская сторона сделает все необходимое, чтобы все украинские граждане беспрепятственно вернулись на родину как транзитом из западноевропейских стран через территорию Польши, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирусом заразился и народный депутат Украины Сергей Шахов, которому, как и простым смертным, не досталось экспресс-теста.

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