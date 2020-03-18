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Теста в больнице не было: нардеп Шахов, подхвативший коронавирус, записал видео

Нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о симптомах и лечении рассказал в видео

сегодня, 13:52 545
Автор:

• Таисия Ерохина

Теста в больнице не было: нардеп Шахов, подхвативший коронавирус, записал видео

Украинский народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказал, что симптомы появились три дня назад: была температура 38 градусов. Поэтому вызвал врачей, сдал анализы на грипп, которые не подтвердились. Однако теста на коронавирус в больнице "Добробут", куда обратился нардеп, на тот момент не было. Только сегодня врачи из лаборатории сообщили, что у Шахова подтверждается коронавирус.

Сейчас парламентарий чувствует себя хорошо, говорит, что температура понизилась. Нардеп уверяет, что пока что документов из лаборатории не получил. Добавим, что Шахов призвал не паниковать из-за коронавируса и дезинфицировать свой организм.

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения подтвердило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. Пока что проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Нардеп получает амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Напомним, в Украине сейчас известно о 14 случаях заражения коронавирусом, а 2 из них – летальные. Поэтому для противодействия эпидемии правительством были приняты меры, придерживаться которых должны все граждане. Кроме того, принят специальный закон относительно коронавируса, который предусматривает наказание за нарушения карантинного режима. "Комментарии" собрали основные правила карантина, которые нужно знать украинцам.



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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044102448674
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