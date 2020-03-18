Правила карантина в Украине: что нужно знать

В Украине сейчас известно о 14 случаях заражения коронавирусом, а 2 из них – летальные. Поэтому для противодействия эпидемии правительством были приняты меры, придерживаться которых должны все граждане. Кроме того, принят специальный закон относительно коронавируса, который предусматривает наказание за нарушения карантинного режима. "Комментарии" собрали основные правила карантина, которые нужно знать украинцам.

Так, на время карантина – до 3 апреля – запрещены:

1) же / д, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки;

2) перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре;

3) проведение всех массовых культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек;

4) работа заведений общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центров, других заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры;

5) плановая госпитализация и плановые операции, кроме неотложных и срочных;

6) посещение учащимися учебных заведений;

7) экспорт из Украины товаров протиэпидемиологического назначения (до 1 июня).

Что разрешается:

1) перевозки НЕ более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах;

2) торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

3) мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

4) банковская и страховая деятельность;

5) предоставление услуг общественного питания с применением адресной доставки заказа, но при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты;

6) "Укрзализныця" может осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

Добавим, что Верховная Рада законом касательно предотвращения распространения коронавирусной инфекции установила штрафы за самовольное оставление места обсервации и повысила уголовную ответственность за нарушение санитарных правил. В частности админстатья "нарушение правил карантина" предусматривает штраф в размере 17-34 тыс. грн или 34-170 тыс. грн для чиновников. Тогда как уголовная статья "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений" грозит таким наказание: 17-51 тыс. грн штрафа, до 6 месяцев ареста, ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет и в тяжелых случаях – 5-8 лет.

Напомним, стало известно, как будут контролировать количество пассажиров в общественном транспорте во время карантина.

Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке рассказали, можно ли не платить процент по кредиту во время карантина.

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