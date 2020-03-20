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Формат видеоконференции: саммит Большой семерки решили провести онлайн из-за коронавируса

Большая семерка соберется в июне онлайн из-за коронавируса

сегодня, 21:12
Автор:

• Антон Варанов

Формат видеоконференции: саммит Большой семерки решили провести онлайн из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Covid-19 президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран Большой семерки, которая должна была пройти в июне 2020 года в резиденции Кэмп-Дэвид. Вместо этого G7 соберется онлайн в формате видеоконференеции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий пресс-службы Белого дома.

Представитель Белого дома Джуд Дир сообщил, что такое решение было принято для того, чтобы каждая страна сосредоточила ресурсы на сферах экономики и здравоохранения для сдерживания распространения коронавируса Covid-19. Также Джуд Дир добавил, что до июньской онлайн-встречи запланированы две видеоконференции Большой семерки в апреле и мае этого года.

Большая семерка (или, как ее еще называют, G7) считается неформальным объединением 7 государств — США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии — с самыми мощными мировыми экономиками, которые ежегодно проводят встречи для обсуждения глобальных мировых проблем.

Ранее объединение называлось Большой восьмеркой, но после незаконной оккупации Крымского полуострова Россию исключили из организации.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-g7-exclusive/exclusive-trump-cancels-g7-at-camp-david-over-coronavirus-to-hold-video-conference-instead-idUSKBN21642Y
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