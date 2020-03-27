Медведчук: МВФ даже в условиях пандемии использует проблемы «партнера» для достижения своих целей

В условиях пандемии Международный валютный фонд вынуждает Украину согласиться на его требования и принять законы касательно банковской системы, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил о заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Так, она сообщила, что для достижения окончательных договоренностей о новой программе расширенного финансирования для Украины необходимо принять закон о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а еще завершить принятие земельной реформы.

"Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами. Осуществляет даже сейчас, когда Украина столкнулась с последствиями непродуманной и непрофессиональной политики власти, многократно усугубляющимися пандемией коронавируса, когда экономика и финансовая система нашей страны оказались на грани коллапса. - заявил Медведчук. - В этой ситуации Международный валютный фонд идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения".

Народный депутат добавил, что ОПЗЖ выступает категорически против продажи земли и делает все возможное для того, чтобы закон не был принят.

"Нашу позицию разделяют и поддерживают граждане Украины – более 70% из них выступают категорически против продажи земли. Несмотря на это, украинская власть, находящаяся под жестким внешним управлением и фактическим контролем МВФ, продолжает продавливать это решение", – подчеркнул Медведчук.

Политик также отметил, что МВФ даже в ситуации глобального кризиса продемонстрировал готовность использовать проблемы своего "партнера" для достижения собственных целей.

"Очевидно, что Украина не может рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, поэтому вести такие переговоры власть должна с Российской Федерацией, Китаем, другими странами, которые такую помощь могут оказать. Это единственный реальный выход, который позволит спасти Украину и вывести ее из сложнейшей экономической и социальной ситуации", – резюмировал Медведчук.

Ранее "Комментарии" сообщали, что МВФ может дать больше денег Украине, но есть условие.

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