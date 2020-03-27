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В НАТО рассмотрят возможность выделения дополнительной поддержки Украине

НАТО заговорило о поддержке для Украины в рамках Комплексного пакета помощи

27 марта 2020, 18:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

В НАТО рассмотрят возможность выделения дополнительной поддержки Украине

Североатлантический альянс НАТО может оказать дополнительную поддержку для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

В сообщении говорится, что глава ведомства Дмитрий Кулеба пообщался сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону. Во время разговора Столтенберг рассказал, что в НАТО готовы обсудить дополнительную поддержку для нашей страны в рамках Комплексного пакета помощи.

Кроме того, стало известно, что заседание совета НАТО, в котором должны были принять участие Украина и Грузия перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Верхняя палата парламента США — Сенат одобрил комплекс мер по поддержки экономики и граждан на сумму 2 трлн долларов. Решение было принято единогласно. В ближайшие дни законопроект пройдет голосование в палате представителей. Документ предусматривает финансовую помощь гражданам США. Так, физлица получат 1200 долларов, семейные пары, которые подадут совместную заявку — в два раза больше. На каждого ребенка государство выделит по 500 долларов. Размер социальной помощи зависит от доходов, так, граждане с годовым доходом более 99 тыс. помощь от властей не получат.


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