Сенат США одобрил помощь гражданам на 2 трлн долларов

Верхняя палата парламента США — Сенат одобрил комплекс мер по поддержки экономики и граждан на сумму 2 трлн долларов. Решение было принято единогласно. В ближайшие дни законопроект пройдет голосование в палате представителей.

Документ предусматривает финансовую помощь гражданам США. Так, физлица получат 1200 долларов, семейные пары, которые подадут совместную заявку — в два раза больше. На каждого ребенка государство выделит по 500 долларов. Размер социальной помощи зависит от доходов, так, граждане с годовым доходом более 99 тыс. помощь от властей не получат.

Временно увеличат пособие по безработице — сумма вырастет на 600 долларов в неделю. Такое повышение будет длится четыре месяца. Всего безработным выделят 250 млрд долларов.

Крупную сумму получит и бизнес — на поддержку компаний и на кредиты планируют направить 500 млрд долларов. Малый бизнес получит от государства 350 млрд, но только при условии сохранения работающих сотрудников.

Как сообщал портал "Комментарии", власти США намерены выделить на борьбу с распространением коронавируса 6 трлн долларов, что составляет около 25% ВВП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!