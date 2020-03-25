Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6671.08

ETH/USD

138.12

LTC/USD

39.94

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США выделяют беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

США выделяют беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом

Правительство согласовало выделение средств из бюджета на помощь согражданам

сегодня, 09:53
Автор:

• Сергей Медведев

США выделяют беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом

Власти США намерены выделить на борьбу с распространением коронавируса 6 трлн долларов, что составляет около 25% ВВП. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу уточнил, что 4 трлн будут выделены из федерального резерва и 2 трлн долларов пойдут на прямую помощь.

Советник также подчеркнул, что данный финансовый пакет станет крупнейшей программой помощи за всю историю. Ранее в правительстве согласовали выделение 2 трлн на поддержку граждан. Теперь эту сумму должен одобрить Сенат.

Напомним, что в США официально зарегистрировано 53 тыс. 740 случаев COVID-19, 706 из них оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты Америки могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большого роста распространения вируса COVID-19, считает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4300868
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...