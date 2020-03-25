США выделяют беспрецедентную сумму на борьбу с коронавирусом

Власти США намерены выделить на борьбу с распространением коронавируса 6 трлн долларов, что составляет около 25% ВВП. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу уточнил, что 4 трлн будут выделены из федерального резерва и 2 трлн долларов пойдут на прямую помощь.

Советник также подчеркнул, что данный финансовый пакет станет крупнейшей программой помощи за всю историю. Ранее в правительстве согласовали выделение 2 трлн на поддержку граждан. Теперь эту сумму должен одобрить Сенат.

Напомним, что в США официально зарегистрировано 53 тыс. 740 случаев COVID-19, 706 из них оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты Америки могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большого роста распространения вируса COVID-19, считает Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).

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