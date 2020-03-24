США могут стать эпицентром коронавируса, – ВОЗ

Соединенные Штаты Америки могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большого роста распространения вируса COVID-19, сообщила Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ).



Вирус заразил более 42 тыс. человек в США, что заставило губернаторов многих штатов призвать людей остаться дома.

За последние 24 часа 85% новых случаев заболевания в мире были зарегистрированы в Европе и США, сообщила журналистам пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис. Из них 40% были из США.

Маргарет Харрис отметила, что в США сейчас наблюдается стремительный рост количества зафиксированных случаев заражения COVID-19. Она также заявила, что пока трудно сказать, могут ли США стать новым эпицентром, но на фоне роста количества больных, потенциал для этого достаточно высокий.

Ранее "Комментарии" писали, что разработчик игры Plague Inc. компания Ndemic Creations пожертвовала 250 000 долларов на борьбу со вспышкой коронавируса. В последние месяцы игра-симулятор пандемии вышла на первое место благодаря сходству ее сюжета с продолжающейся в мире эпидемией коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!