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Назначение Мандзий на пост и. о. министра образования противоречит украинскому законодательству, – Медведчук

Виктор Медведчук полагает, что Кабмин несет ответственность за назначения

сегодня, 12:29
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Назначение Мандзий на пост и. о. министра образования противоречит украинскому законодательству, – Медведчук



Назначение Любомиры Мандзий на пост и. о. министра образования противоречит украинскому законодательству. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик считает, что назначение Кабинетом министров Украины Любомиры Мандзий исполняющей обязанности министра образования противоречит Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Медведчук аргументирует такую позицию тем, что Мандзий в 2018 году возглавляла департамент образования Львовской ОГА и организовывала конкурс рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

Виктор Медведчук также заявляет, что вся ответственность за назначение Любомиры Мандзий на должность и.о. министра образования лежит на Кабмине.

Ранее Медведчук заявил, что украинская власть, предложив уничтожать книги, переплюнула нацистскую Германию.

Напомним, учебный год в Украине закончится 1 июля.


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