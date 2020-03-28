Медведчук рассказал, что нужно сделать, чтобы остановить пандемию коронавируса и минимизировать ее последствия для экономики

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал важные меры, которые необходимы для прекращение распространения коронавируса в Украине и минимизации последствий пандемии для экономики.



По словам Виктора Медведчука, необходимо придерживаться таких мер, которые будут способствовать социальной защите населения:

– ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего продовольствие, медпрепараты, для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением;

– организовать систему бесконтактных доставок на дом основных продуктов и лекарств одиноким пенсионерам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью;

– принять закон о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ;

– разблокировать социальные выплаты для жителей временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, разрешить пересечение линии разграничения с обязательным прохождением соответствующего медицинского контроля, провести индексацию социальных выплат вынужденным переселенцам.

Кроме того, Виктор Медведчук отмечает, что для наполнения доходной части бюджета необходимо:

– отменить экономическую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса;

– выйти из режима экономических санкций в отношении Российской Федерации, введенных Европейским Союзом, к которым присоединилась Украина;

– восстановить торгово-экономические отношения с РФ, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ;

– принять изменения в закон о госбюджете на 2020 год, сократив расходы на содержание госаппарата, и предусмотреть дополнительные средства на финансирование здравоохранения;

– ограничить выплаты чиновникам размером, не превышающим 10 минимальных зарплат;

– ограничить отток спекулятивного капитала из Украины;

– запретить вывод дивидендов нерезидентами;

– ввести налог 18% на доходы от ОВГЗ для нерезидентов и физлиц;

– провести переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации внешней задолженности.

У политика есть взгляд и на то, в каких изменениях нуждается отечественная система здравоохранения:

– остановить реализацию медицинской реформы, закрытие больниц и медучреждений;

– гарантировать и реализовать, в соответствии со статьей 49 Конституции Украины, безотлагательную медицинскую помощь всем гражданам Украины;

– установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией;

– организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины;

– обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.

Кроме того, Медведчук считает, что для поддержки малого и среднего бизнеса необходимо – предоставить отсрочку без санкций по всем налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, на 6 месяцев, также нужно снизить налог и ЕСВ, ввести отсрочку на обслуживание кредитов, а также увеличить субсидии и налоговые льготы для АПК.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что некоторые ограничения в связи с борьбой с коронавирусом могут оказаться опаснее самой болезни.

Также Медведчук считает, что экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии.

Ранее "Комментарии" писали, что еще у одного депутата в Украине подтвердили коронавирус.

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