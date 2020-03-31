Пандемия и Донбасс: возможна ли заморозка конфликта на фоне разворачивающегося кризиса

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как эпидемия коронавируса, карантин и разворачивающийся кризис могут повлиять на конфликт на Донбассе.

"Затишья на фронте не будет однозначно"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев уверен, что Россия будет пытаться использовать (уже это делает) ситуацию для снятия санкций. При этом отказываться от аннексии Крыма и оккупации части Донбасса она не намерена.

"Мы видим, что ситуация на линии разграничения особых изменений не претерпела. В день фиксируется около десяти обстрелов (среднее количество последних месяцев), в том числе с использованием запрещенных минометов. Активничают снайперы. К моменту проведения тех или иных переговоров традиционно происходить всплеск обстрелов. Так Россия в своем стиле оказывает давление на украинские власти, – говорит Снегирев. – Кремль упорно продвигает свою повестку дня, суть которой: РФ – миротворец и не сторона конфликта, а в Украине – "гражданский конфликт". И ожидать каких-либо изменений вследствие ситуации с коронавирусной инфекций вряд ли стоит. Москва хочет усадить Киев за стол переговоров с Донецком и Луганском. И не собирается отступать от своих планов. Так что затишья на фронте не будет однозначно".

А вот что будет (и даже уже есть) – так это эпидемия в ОРДЛО.

"Даже на контролируемых украинскими властями территориях Донбасса готовность к возможному массовому распространению коронавируса оставляет желать лучшего. А на неподконтрольных всё в разы хуже. Они пока в это не признаются, но из информированных источников я знаю, что около 200 человека в ОРДЛО уже находятся в режиме самоизоляции, – отмечает Снегирев. – Та информация, что идет оттуда, не соответствует действительности. Общее количество заболевших идет как больные ОРВИ или гриппом с возможными осложнениями. Обеспечение медикаментами там на нуле, средств защиты фактически нет. Эпидемия может носить массовый характер. И жертв может быть много. Украина, которая приняла правильно решение об изоляции неподконтрольных территорий на время карантина, может реагировать тем, что будет направлять гуманитарную помощь. Международные организации (тот же Международный Комитет Красного Креста) уже делают это. И со стороны украинской власти отправить помощь в ОРДЛО было бы правильным ходом. Мы должны показать, что это – наши территории".

По мнению эксперта, коронавирус и введенные в связи с этим карантинные меры, дали Украине, которая всё более сдавала в последнее время свои переговорные позиции, отсрочку как минимум на два месяца.

"Нужно разумно использовать отсрочку как ратификации соглашения о весьма спорном "консультационном совете" в рамках минского формата (фактически – прямые переговоры с представителями "Л-ДНР"), так и встречи в нормандском формате, – считает Снегирев. – Украина должна более конструктивно подойти к вопросу верификации списков на обмен, чтобы не повторить предыдущих ошибок (когда нашими официальными лицами назывались разные цифры, что позволило оппонентам обвинять Украину в умышленном затягивании обмена). Также следует поднять вопрос о юридической очистке украинских граждан, которые будут переданы в рамках обмена. Особенно это касается представителей крымско-татарской национальности, которые осуждены россиянами за участие в "террористической организации". Если мы не добьемся их юридической очистки, можем нарваться на обвинения в поддержке "террористической деятельности". Опасный сценарий, который пытается разыграть Кремль".

"На неподконтрольной территории мы можем получить своего рода "могильник""

Коронавирус меняет пространство и систему управления во всем мире. И невозможно рассматривать ситуацию без привязки к системному кризису управления, который непосредственно ведет к изменениям финансово-экономических отношений, считает кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов.

"Вроде бы, проблема с пандемией отвела на второе место по значимости конфликт на востоке. Но это не так, – уверен эксперт. – В ситуации, когда "крыс из башен" загоняют в угол, они готовятся к броску. Не вдаваясь в конспирологические теории, основываясь только на известных данных, мы можем ожидать сегодня ухудшения ситуации на Донбассе, вплоть до попытки занять террористами из ОРДЛО всю территорию Донецкой и Луганской областей".

Данный вопрос, по мнению Рыгованова, может быть рассмотрен в повестке дня давления РФ на включение изменений в Конституцию Украины.

"Однако не стоит забывать, что ситуация с пандемией в ОРДЛО сегодня контролируется силовыми, но не медикаментозными методами лечения, – подчеркивает эксперт. – И на неподконтрольной территории мы можем получить своего рода "могильник", который вкупе с экологическими проблемами (прежде всего – с перетекаемыми подземными водами) станет миной замедленного действия для Украины. В общем, сегодня можно говорить о дополнительных вызовах, которые стоят перед нами. И – увы, в создавшейся ситуации в большей мере местные органы власти и активная часть общества повторяют подвиг 2014 года, нежели центральная власть".

"Все идет к замораживанию конфликта"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков отмечает: "Пандемия и экономический кризис ведут к замораживанию контактов между странами. А в нашем случае – между главными переговорщиками по Донбассу. Я имею в виду главу Офиса президента Украины – Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ – Дмитрия Козака. И всё более вероятным кажется заморозка конфликта на Донбассе".

По словам Старикова, проблема на востоке страны переходит во второстепенные на фоне глобальных вызовов, связанных с коронавирусной инфекций и экономическим спадом.

"Всё идет к замораживанию конфликта. По всей видимости, тот сценарий, который был предложен ранее некоторым политсилами, будет воплощен в жизнь, – говорит эксперт. – Мировые лидеры, включая страны нормандского формата (Германия, Франция), заняты внутренними проблемами. Россия тоже, но при этом она не перестанет давить на Украину. Ну, а Украине в сложившейся внутриполитической и внешнеполитической ситуации лучше всего пойти на "заморозку". Вероятность этого – велика".

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