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Зеленский договорился с Меркель о 150 млн евро кредита для Украины для борьбы с коронавирусом

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность принятых законов о земельной реформе и о регулировании банковской деятельности

сегодня, 17:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

Зеленский договорился с Меркель о 150 млн евро кредита для Украины для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирус в мире. Кроме того, стороны согласовали выделение для Украины 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что Зеленский и Меркель также поделились опытом касательно того, что предпринимают страны с целью противодействия пандемии.

Меркерль также заявила, что для Украины важно как можно скорее договориться с МВФ о выделении нового транша, а также акцентировала внимание на важности выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка.

Ранее "Комментарии" писали, что канцлер Германии Ангела Меркель из-за подозрения на коронавирус Covid-19 сделала соответствующий тест, который показал отрицательный результат. Но это только первый тест, а для точности результата важно пройти повторный. Ранее Ангела Меркель общалась с врачом, который впоследствии оказался болен коронавирусом. После этого канцлер Германии добровольно ушла в самоизоляцию. 


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