Зеленский договорился с Меркель о 150 млн евро кредита для Украины для борьбы с коронавирусом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6490.71
ETH/USD
133.77
LTC/USD
39.14
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.36
Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирус в мире. Кроме того, стороны согласовали выделение для Украины 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В сообщении отмечается, что Зеленский и Меркель также поделились опытом касательно того, что предпринимают страны с целью противодействия пандемии.
Меркерль также заявила, что для Украины важно как можно скорее договориться с МВФ о выделении нового транша, а также акцентировала внимание на важности выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка.
Ранее "Комментарии" писали, что канцлер Германии Ангела Меркель из-за подозрения на коронавирус Covid-19 сделала соответствующий тест, который показал отрицательный результат. Но это только первый тест, а для точности результата важно пройти повторный. Ранее Ангела Меркель общалась с врачом, который впоследствии оказался болен коронавирусом. После этого канцлер Германии добровольно ушла в самоизоляцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости