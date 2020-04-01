Оккупанты используют ситуацию с коронавирусом для обострения конфликта на Донбассе – МИД

Активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, Украина разделяет обеспокоенность Германии и Франции по поводу отсутствия прогресса в процессе мирного урегулирования на Донбассе на фоне пандемии COVID-19. А также призвали РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, "немедленно выполнить свои обязательства по безопасности по Минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе".

"Вместо показных и рассчитанных на отбеливание собственной репутации действий, Россия должна была бы осуществить шаг, способный по-настоящему помочь международной борьбе со смертельным вирусом, - прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Добавим, что в условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для ряда организаций - СММ ОБСЕ, ООН, "Красного Креста" - жители оккупированных районов оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии. Поэтому в МИД подчеркивают, что РФ должна обеспечить полный и беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины, в том числе к участку украинско-российской государственной границы.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", как коронавирусная эпидемия, карантин и начинающийся кризис могут повлиять на конфликт на Донбассе.

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