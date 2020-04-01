Медведчук о санкциях против Беларуси: "Украина упала ниже некуда на международной арене"

В условиях стремительно приближающегося мирового экономического кризиса и стагнации национальной экономики, которая усугубляется пандемией коронавируса, Украина жизненно заинтересована в развитии экономических и политических отношений с нашими ближайшими соседями, увеличении объемов торговли и внешнеэкономической кооперации. Об этом сообщил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Для этих целей Украине следовало бы восстановить торгово-экономические отношения с Беларусью, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки Беларуси, России и других стран СНГ, что является одним из пунктов Антикризисного плана, предложенного "Оппозиционной платформой – За жизнь", - подчеркнул парламентарий.

При этом он отметил, что Украина пренебрегла такой возможностью и вместо нее заняла позицию Евросоюза, поддержав санкции, введенные еще в 2012 году.

"Это такая благодарность за многолетние усилия Беларуси в организации и предоставлении переговорной площадки по урегулированию конфликта на Востоке Украины и демонстративный "крест" на Минских соглашениях?", - задает риторический вопрос Виктор Медведчук.

Чтобы наглядно пояснить, какую ошибку совершает украинское правительство своим решением, парламентарий отметил вес Белоруси как торгового партнера.

"Так, объем экспорта товаров Украины в Беларусь по итогам 2019 года составил $1,55 млрд. При этом объем импортируемых товаров за прошлый год составил $3,7 млрд. Беларусь поставляет в Украину 45% всех бензинов, около 35% дизельного топлива, 25% сжиженного газа, а также продовольствие, сельхозмашины и многие другие товары", - заключил политик.

Отметим, что сегодня украинское правительство приняло решение о поддержании евросоюзных санкций против Республики Беларусь, которые были наложены за преследования оппозиции в стране и нерасследование исчезновений оппозиционных политиков, журналистов, представителей бизнеса в 1999—2000 годах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук сделал оптимистические прогнозы о завершении пандемии коронавируса в Украине.

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