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Медведчук: «Верю, что мы выйдем из экономического кризиса и ситуации с эпидемией более уверенными и сильными»

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук уверен, что эпидемия коронавируса закончится, а наша страна сможет справиться со всеми кризисами

сегодня, 14:15
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Медведчук: «Верю, что мы выйдем из экономического кризиса и ситуации с эпидемией более уверенными и сильными»

Украина преодолеет все кризисы и эпидемия коронавируса закончится, верит председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".


Так, Медведчук хотел бы, чтобы власть стала более уверенной, прагматичной, результативной и эффективной в своих действиях. Тогда люди, считает политик, смогли бы поверить в то, что государство о них думает. Парламентарий подчеркнул, что в любом случае страна выйдет с победой из ситуации с пандемией и возникших из-за нее трудностей.

"В любом случае мы выйдем из этого конфликта, из этой ситуации - и в вопросах борьбы с коронавирусом, и в вопросах борьбы с эпидемией, и в вопросах улучшения нашей экономической и социальной ситуации - более сильными, более прагматичными. И, главное, более уверенными. Очень хочу верить, что это обязательно произойдет", – сказал Медведчук.

Добавим, что по состоянию на 31 марта в Украине зафиксированы 645 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 17 случаев являются летальными. Десять пациентов вылечились.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на фоне кризисной ситуации в Украине периодически звучат предложения о необходимости дефолта. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", нужен ли он нашей стране.


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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-my-vyydem-iz-ekonomicheskogo-krizisa-i-situacii-s-epidemiey-bolee-uverennymi-i-bolee-silnymi-ya-v-eto-veryu-531322.html
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