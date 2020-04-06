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"Требуем у РФ прекратить обстрел Донбасса", - глава МИД Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сделал заявление в адрес России на фоне ограничений для мониторинговых комиссий на Донбассе

6 апреля 2020, 21:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Требуем у РФ прекратить обстрел Донбасса", - глава МИД Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба от имени государства требует от Российской Федерации обеспечить немедленное прекращение огня в зоне конфликта на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных гуманитарных организаций. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Требуем от России прислушиваться к призыву генерального секретаря ООН и позиции Евросоюза, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций", - заявил политик.

Кулеба отметил, что совместно с европейскими партнерами Украины выступает за мировую солидарность и международное сотрудничество, направленное на борьбу с пандемией коронавирусной болезни и помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности в зонах вооруженных конфликтов. По его словам, Украина разделяет требования о немедленном прекращении огня, установление глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов.

"Уверены, что санкционные режимы не является препятствием для оказания гуманитарной помощи и медицинских услуг гражданскому населению в зонах конфликтов. Украина, которая является объектом продолжающейся вооруженной агрессии РФ, полностью отдана взятым на себя обязательствам в соответствии с Минских договоренностей о прекращении огня на Донбассе", - отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Франции и Германии отметили тендецию использования вооруженными формированиями на Донбассе коронавирусной пандемии.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/652729.html
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