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Оккупанты пользуются карантином и выдвигают тяжелое вооружение к линии соприкосновения – разведка

По данным разведки Минобороны, оккупанты разместили на огневых позициях более 20 единиц тяжелого вооружения

сегодня, 14:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Оккупанты пользуются карантином и выдвигают тяжелое вооружение к линии соприкосновения – разведка

Оккупанты разместили на огневых позициях более 20 единиц тяжелого вооружения, в том числе 122-мм гаубицы. Об этом сообщил на брифинге со ссылкой на данные разведки спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, пишет УНИАН.

По его словам, командование оккупантов использует в свою пользу определенные карантинные ограничения. В частности ограничивают передвижение транспорта на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе и для групп Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Отмечается, что оккупанты используют карантин для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

"В течение текущей недели на отдельных направлениях отмечены выдвижения противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц", - сообщил Гуцуляк.

К тому же, по данным разведки, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град". Сообщается, что подразделения Объединенных сил неуклонно соблюдают режим тишины и ежеминутно находятся наготове дать достойный вооруженный отпор на вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск.

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Источник: https://www.unian.ua/war/10953647-okupanti-rozmistili-na-vognevih-poziciyah-ponad-20-odinic-vazhkogo-ozbroyennya-rozvidka.html
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