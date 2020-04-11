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Либо мир с помощью Медведчука, либо пересмотр Минских соглашений: британский эксперт назвал варианты для достижения мира на Донбассе

Виктор Медведчук полагает, что Минские соглашения являются единственным эффективным вариантом для достижения мира на Донбассе

сегодня, 14:50
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Либо мир с помощью Медведчука, либо пересмотр Минских соглашений: британский эксперт назвал варианты для достижения мира на Донбассе


Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит выбор: достичь мира на Донбассе с помощью голосов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и поддержки Виктора Медведчука или инициировать пересмотр Минских соглашений. Об этом в своем Twitter заявил британский эксперт Тарас Кузьо.

В то же время народный депутат Виктор Медведчук заявил, что альтернативой Минским соглашениям на сегодняшний день может стать только потеря Донбасса для Украины. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

Нардеп также напомнил, что в последнее время, особенно после прихода к власти команды Зеленского, имеют место дискуссии, аналитические материалы, сумбурные высказывания представителей власти о необходимости пересмотра Минских соглашений. По мнению Медведчука, это является показателем недостаточного политического опыта в данном вопросе.

"Необходимо внести изменения, необходимо сделать возможной их реализацию, и многие другие подобные версии, которые, я уверен, берутся с потолка, но, при этом эти люди, я имею в виду новую команду власти г-на Зеленского, не понимают,  что альтернативы Минским соглашениям (опять таки, я говорю о трех документах - так, кстати говорится и в Парижском коммюнике от 9 октября 2019 года) - альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса. Потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива", – отметил Медведчук.

Ранее политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступила с заявлением, в котором потребовала от власти выполнения Минских соглашений. 

Ранее "Комментарии" писали, что в Минске назначили дату нового обмена пленными. Он должен состояться не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.


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