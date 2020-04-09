В Минске назначили дату обмена пленными

В Минске назначили дату нового обмена пленными. Он должен состояться не позднее Пасхи, то есть 19 апреля. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Из-за карантина Трехсторонняя контактная группа сейчас не может заседать в своем обычном режиме в белорусской столице. Однако переговорный процесс решили не прекращать. В очередной раз совещание решили провести в формате видеоконференции и в этот раз оно было достаточно результативным. Стороны утвердили списки пленных и установили конечный срок, когда удерживаемые лица должны оказаться дома.

"Благодарен, что вы поддержали решение работать в более интенсивном режиме, чтобы достичь договоренностей получилось как можно быстрее", - обратился к представителям ТКГ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Последний масштабный обмен пленными с боевиками самопровозглашенных республик состоялся еще в конце прошлого года - 29 декабря. Тогда домой на подконтрольную Украине территорию смогли вернуться 76 человек, еще 5 были освобождены с плена боевиков, но пожелали остаться на оккупированной территории. В свою очередь Украина передала боевикам 124 человека.

Об обмене в формате "всех на всех", напомним, договорились в начале декабря в Париже лидеры Нормандской четверки. Но пока в полном объеме этой договоренности достичь не удалось.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина подала на обмен список, состоящий с более двухсот человек.

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