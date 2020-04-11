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В Евросоюзе заявили, что никогда не признают аннексию Крыма

Евросоюз призывает РФ соблюдать права человека в Крыму

сегодня, 15:11
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Евросоюзе заявили, что никогда не признают аннексию Крыма

В Европейском союзе назвали призыв Российской Федерацией жителей оккупированного Крыма в ряди российской армии нарушением международного гуманитарного права. Кроме того, отмечается, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

Кроме того, в заявлении говорится, что согласно нормам международного гуманитарного права Россия обязана обеспечивать соблюдение прав человека на полуострове. В то же время ЕС ожидает от РФ прекращения всех нарушений международного гуманитарного права в Крыму.

Ранее "Комментарии" писали, что в Херсонской области из-под обязательной обсервации сбежали 15 украинцев, которые вернулись из Крыма. Согласно данным правоохранителей,  через пункт пропуска "Каланчак" в Украину въехали 20 человек, которых обязали находится в пункте резервации 14 дней. Однако 15 из них самовольно покинули обсервацию, заявив, что будут выдерживать карантин у себя дома. Нарушителями оказались жители Днепропетровской области и Западной Украины.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/11/7247473/
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