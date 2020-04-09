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Потенциальная угроза: из обсервации сбежали 15 украинцев, приехавших из Крыма

Нарушители заявили, что будут пребывать на карантине дома, и самовольно покинули пункт резервации на Херсонщине

сегодня, 10:40
Автор:

• Елена Волкова

Потенциальная угроза: из обсервации сбежали 15 украинцев, приехавших из Крыма

В Херсонской области из-под обязательной обсервации сбежали 15 украинцев, которые вернулись из Крыма. Об этом сообщают в облуправлении Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей,  через пункт пропуска “Каланчак” в Украину въехали 20 человек, которых обязали находится в пункте резервации 14 дней. Однако 15 из них самовольно покинули обсервацию, заявив, что будут выдерживать карантин у себя дома. Нарушителями оказались жители Днепропетровской области и Западной Украины. В их отношении полицейские составили административные протоколы по статье “Нарушение правил относительно карантина людей”. Теперь украинцам грозит до 17 000 грн штрафа.

Ранее “Комментарии” писали о том, что Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов. Тем временем 45 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.


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Источник: https://comments.ua/
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