Статистика коронавируса 9 апреля: COVID-19 атакует регионы Украины

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки.

В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов. Тем временем 45 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 102 случая;

Волынская область - 38 случаев;

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 31 случай;

Закарпатская область - 51 случай;

Запорожская область - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Киев - 300 случаев;

Киевская область - 130 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 43 случая;

Полтавская область - 19 случаев;

Ровенская область - 64 случая;

Сумская область - 56 случаев;

Тернопольская область - 169 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 18 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 302 случая;

Черкасская область - 80 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Как ранее сообщали “Комментарии”, пик коронавируса в Украине в Минздраве прогнозируют уже через неделю.

Также мы сообщали, что мир оказался на пути ко второму миллиону инфицированных коронавирусом. Менее, чем за неделю заболело полмиллиона людей. По состоянию на утро четверга, 9 апреля, количество зараженных Covid-19 в мире превысило миллион пятьсот десять тысяч. При этом почти треть заболевших - это граждане США. Там вспышка коронавируса сейчас самая серьезная. В мире с начала пандемии 330 тысяч человек смогли победить Covid-19. Еще 88 тысяч - умерли. Больше всего - в Италии. Там скончались от коронавируса более 17 тысяч человек. А вот Китай, откуда пандемия началась, уже возвращается к нормальной жизни. За сутки там снова не зафиксировано ни одной смерти.



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