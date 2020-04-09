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Статистика коронавируса 9 апреля: COVID-19 атакует регионы Украины

В МОЗ сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19 в Украине

сегодня, 09:35 1186
Автор:

• Елена Волкова

Статистика коронавируса 9 апреля: COVID-19 атакует регионы Украины

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки.
В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов. Тем временем 45 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.
Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ровенская область - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.

Как ранее сообщали “Комментарии”, пик коронавируса в Украине в Минздраве прогнозируют уже через неделю.

Также мы сообщали, что мир оказался на пути ко второму миллиону инфицированных коронавирусом. Менее, чем за неделю заболело полмиллиона людей. По состоянию на утро четверга, 9 апреля, количество зараженных Covid-19 в мире превысило миллион пятьсот десять тысяч. При этом почти треть заболевших - это граждане США. Там вспышка коронавируса сейчас самая серьезная. В мире с начала пандемии 330 тысяч человек смогли победить Covid-19. Еще 88 тысяч - умерли. Больше всего - в Италии. Там скончались от коронавируса более 17 тысяч человек. А вот Китай, откуда пандемия началась, уже возвращается к нормальной жизни. За сутки там снова не зафиксировано ни одной смерти.


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Источник: https://comments.ua/
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