Полтора миллиона больных коронавирусом и премьер идет на поправку: новости, которые вы могли пропустить

Коронавирус в мире: курс на второй миллион

Мир оказался на пути ко второму миллиону инфицированных коронавирусом. Менее, чем за неделю заболело полмиллиона людей. По состоянию на утро четверга, 9 апреля, количество зараженных Covid-19 в мире превысило миллион пятьсот десять тысяч. При этом почти треть заболевших - это граждане США. Там вспышка коронавируса сейчас самая серьезная. В мире с начала пандемии 330 тысяч человек смогли победить Covid-19. Еще 88 тысяч - умерли. Больше всего - в Италии. Там скончались от коронавируса более 17 тысяч человек. А вот Китай, откуда пандемия началась, уже возвращается к нормальной жизни. За сутки там снова не зафиксировано ни одной смерти.





Премьер пошел на поправку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на поправку. Он все еще находится в реанимации, но ему уже гораздо лучше. Глава британского правительства может самостоятельно сидеть и общается с медиками, пишет National Post. Борис Джонсон заболел коронавирусом еще две недели назад. Некоторое время симптомы были незначительными и чиновник лечился дома. Однако, в начале этой недели ему резко стало хуже. Джонсона госпитализировали сразу в реанимацию больницы Святого Томаса, которая расположена в Лондоне.





Импорт электроэнергии с России и Беларуси - на паузе

Украина не будет импортировать электроэнергию из Беларуси и Росии. Пропускную способность "Укрэнерго" ограничит уже в пятницу, 10 апреля, сообщили в компании. Запретить импорт на время карантина - это решение НКРЭКУ. Он будет действовать до окончания карантина, а также в течении месяца после его полной отмены. Также в компании пообещали аннулировать результат аукциона, где было распределено пропускную способность на текущий год и возместить в дальнейшем те права на пропускную способность, которые были ограничены.





Подозрение поджигателю

Поджигателю чернобыльского леса полицейские вручили подозрение. Правоохранители уверенны, что именно по вине мужчины было уничтожено около 5 гектаров леса в зоне отчуждения, говорится с сообщении пресс-службы полиции Киевской области. Поджигателем оказался 27-летний житель села Раговка. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит новый срок за решеткой - от двух до пяти лет. Лес в Чернобыле начал гореть в субботу, 4 апреля. Несколько дней подряд огонь потушить не удавалось. Как объяснил сам подозреваемый, он поджег сухую траву ради забавы. Но стихия вышла из-под контроля.





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