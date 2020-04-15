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Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится до Пасхи, - ОБСЕ

В ОБСЕ подтвердили сроки обмена удерживаемыми лицами

сегодня, 11:45
Автор:

• Сергей Медведев

Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится до Пасхи, - ОБСЕ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц состоится не позднее православной Пасхи. О том, что детали и сроки уже согласованы сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау. 

 "В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала  детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила представитель ОБСЕ.

Также Хайди Грау уточнила, что сам процесс освобождения и обмена состоится в надлежащее время и сделано это будет до пасхальных праздников.

Как сообщал портал "Комментарии",  стороны минских переговоров утвердили списки пленных и установили конечный срок, когда удерживаемые лица должны оказаться дома.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/655060.html
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