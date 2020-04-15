Обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится до Пасхи, - ОБСЕ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц состоится не позднее православной Пасхи. О том, что детали и сроки уже согласованы сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила представитель ОБСЕ.

Также Хайди Грау уточнила, что сам процесс освобождения и обмена состоится в надлежащее время и сделано это будет до пасхальных праздников.

Как сообщал портал "Комментарии", стороны минских переговоров утвердили списки пленных и установили конечный срок, когда удерживаемые лица должны оказаться дома.

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