МИД Украины призвал Кремль защитить жителей оккупированных территорий от коронавируса COVID-19

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию, как государство-оккупанта, обеспечить защиту жизни и здоровья населения на временно оккупированных украинских территориях в условиях пандемии COVID-19. Об этом передает агентство "Интефакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

МИД призвал российское правительство, которое на данный момент, несет полную ответственность за граждан ОРДЛО и полуострова Крым, своевременно снабжать население медикаментами и информировать об эпидемиологической ситуации вовремя.

"Призываем Российскую Федерацию обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных граждан Украины, предоставить беспрепятственный и безопасный доступ представителей международных мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения , а также предоставление гуманитарной помощи", - отмечается в документе.

Также в МИД объяснили, что продолжающаяся вооруженная агрессия со стороны РФ исключает непосредственное предоставление украинской стороной помощи населению временно оккупированных территорий, а также крайне ограничена помощь со стороны международных организаций по причине закрытия границ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карантин на Донбассе имеет свою специфику, основанную на военном положении в регионе.

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