Пандемия коронавируса COVID-19: интересы США и Китая в распространении вируса

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Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил,
что пандемия коронавируса COVID-19 началась с утечки из лаборатории в китайском
Ухане. При этом вирус якобы не разрабатывался как биологическое оружие. Эксперты
оценили для издания "Комментарии" реалистичность этой версии, а также то, как
США может пытаться использовать ситуацию в геополитическом противостоянии с
Китаем.
"Сегодня в мире активно обсуждают несколько версий о происхождении вируса Covid-19, – отмечает эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос. – Одну из них недавно озвучил телеканал Fox News. Речь идет о возможной утечке из лаборатории в китайском Ухане. Пока неясно, какие именно источники использовались Fox News. Вероятно, в ближайшем будущем телеканал представит больше информации".
В тоже время, подчеркивает Олег Белоколос, для сведущих экспертов
не является секретом, что Соединенные Штаты уже давно и весьма внимательно
наблюдают за состоянием биологической и химической безопасности в мире.
"В частности, есть основания полагать, что в США знают о
направлениях, которые изучаются в Ухане. Поэтому, нельзя исключать наличие
обоснованных данных в основе предположений, обнародованных Fox News, – говорит
эксперт-международник. – Очевидно, сегодня США хотели бы получить от КНР больше
официальной информации о ситуации вокруг появления вируса COVID
-19. Несомненно, эта ситуация повлияет на дальнейшее состояние
американско-китайских отношений. Как? Вероятно, мы очень скоро это узнаем".
Политолог, кандидат политических наук Максим Яли считает версию
вполне реалистичной, а главное – выглядящей правдоподобно для электората
президента Дональда Трампа.
"Не случайно новость появилась именно на Fox News – любимом канале Трампа и его сторонников, – подчеркивает Максим
Яли. – Также необходимо учитывать, что Китай скрывал информацию о масштабах
распространения коронавируса в первые несколько недель. И это также дает почву
для возникновения "теорий заговора". Лидеры Китая и США договорились не
обострять отношения, воздерживаться от недоказуемых обвинений. Но нужно
учитывать, что по мере приближения к дате президентских выборов (а они в Штатах
намечены на 3 ноября), в случае ухудшения социально- экономической ситуации в
США, где за последний месяц были побиты рекорды роста безработицы и обращений
за социальным пособием вследствие локдауна экономической жизни, соблазн
обвинить во всем Китай будет расти".
Эксперт уверен, что торговая
война между США и Китаем еще не окончена. Окончен лишь первый акт,
который остался за Трампом.
"Но сейчас Китай, первый справившийся с первой волной
коронавируса, быстро сокращает отставание и покрывает издержки от карантина,
увеличивая свое геополитическое влияние за счет оказания медицинской помощи. Украина в этом плане – показательный
пример, – отмечает Максим Яли. – Так что по мере того, как новая волна
глобального экономического кризиса будет нарастать и отображаться на экономических
показателях США, где зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в мире
(по последним данным – более 33 тыс.), стоит ожидать и обострения
информационного противостояния между США и Китаем".
По мнению политолога, уже очевидно, что именно Китай, как и в
первую кампанию Трампа, будет главным противником и источником всех бед в его
предвыборных речах. В том числе, президент, претендующий на второй срок, будет
обвинять Китай в том, что тот мешает ему делать Америку great again ("снова
великой").
По мнению эксперта Украинского института политики Даниила
Богатырева, внутренняя обстановка в Соединенных Штатах сейчас очень накалена
из-за необузданной эпидемии коронавируса и набирающей обороты президентской
избирательной кампании. В этих условиях, считает политолог, администрация
Дональда Трампа пытается перевести фокус внимания американских граждан на "внешние
угрозы".
"Именно с этой целью от высокопоставленных чиновников США
периодически звучат заявления о прямой либо косвенной вине Китая в
распространении коронавируса, – считает Даниил Богатырев. – Кроме того, на днях
в Штатах прозвучали заявления о том, что Россия и Китай, якобы, нарушают
договора о непроведении ядерных испытаний".
Все это – звенья одной цепи, уверен
эксперт УИБ.
"Пока американская система здравоохранения не справляется с
потоком зараженых, власти пытаются переложить вину на геополитических
оппонентов, чтобы не растерять рейтинг перед выборами", – резюмирует политолог.
Ранее "Комментарии" писали, что в минувшие сутки коронавирусом в Украине заразился еще 501 человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных составляет 4662 украинца. По информации Минздрава, на сегодняшний день, 17 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 125 пациентов. В то же время вылечились 246 человек.
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