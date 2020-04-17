Пандемия коронавируса COVID-19: интересы США и Китая в распространении вируса

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что пандемия коронавируса COVID-19 началась с утечки из лаборатории в китайском Ухане. При этом вирус якобы не разрабатывался как биологическое оружие. Эксперты оценили для издания "Комментарии" реалистичность этой версии, а также то, как США может пытаться использовать ситуацию в геополитическом противостоянии с Китаем.



Пандемия коронавируса COVID-19: внешнеполитический фактор

"Сегодня в мире активно обсуждают несколько версий о происхождении вируса Covid-19, – отмечает эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос. – Одну из них недавно озвучил телеканал Fox News. Речь идет о возможной утечке из лаборатории в китайском Ухане. Пока неясно, какие именно источники использовались Fox News. Вероятно, в ближайшем будущем телеканал представит больше информации".

В тоже время, подчеркивает Олег Белоколос, для сведущих экспертов не является секретом, что Соединенные Штаты уже давно и весьма внимательно наблюдают за состоянием биологической и химической безопасности в мире.

"В частности, есть основания полагать, что в США знают о направлениях, которые изучаются в Ухане. Поэтому, нельзя исключать наличие обоснованных данных в основе предположений, обнародованных Fox News, – говорит эксперт-международник. – Очевидно, сегодня США хотели бы получить от КНР больше официальной информации о ситуации вокруг появления вируса COVID -19. Несомненно, эта ситуация повлияет на дальнейшее состояние американско-китайских отношений. Как? Вероятно, мы очень скоро это узнаем".

Пандемия коронавируса COVID-19: роль выборов в США

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли считает версию вполне реалистичной, а главное – выглядящей правдоподобно для электората президента Дональда Трампа.

"Не случайно новость появилась именно на Fox News – любимом канале Трампа и его сторонников, – подчеркивает Максим Яли. – Также необходимо учитывать, что Китай скрывал информацию о масштабах распространения коронавируса в первые несколько недель. И это также дает почву для возникновения "теорий заговора". Лидеры Китая и США договорились не обострять отношения, воздерживаться от недоказуемых обвинений. Но нужно учитывать, что по мере приближения к дате президентских выборов (а они в Штатах намечены на 3 ноября), в случае ухудшения социально- экономической ситуации в США, где за последний месяц были побиты рекорды роста безработицы и обращений за социальным пособием вследствие локдауна экономической жизни, соблазн обвинить во всем Китай будет расти".

Эксперт уверен, что торговая война между США и Китаем еще не окончена. Окончен лишь первый акт, который остался за Трампом.

"Но сейчас Китай, первый справившийся с первой волной коронавируса, быстро сокращает отставание и покрывает издержки от карантина, увеличивая свое геополитическое влияние за счет оказания медицинской помощи. Украина в этом плане – показательный пример, – отмечает Максим Яли. – Так что по мере того, как новая волна глобального экономического кризиса будет нарастать и отображаться на экономических показателях США, где зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в мире (по последним данным – более 33 тыс.), стоит ожидать и обострения информационного противостояния между США и Китаем".

По мнению политолога, уже очевидно, что именно Китай, как и в первую кампанию Трампа, будет главным противником и источником всех бед в его предвыборных речах. В том числе, президент, претендующий на второй срок, будет обвинять Китай в том, что тот мешает ему делать Америку great again ("снова великой").

Пандемия коронавируса COVID-19: внешние угрозы для США

По мнению эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, внутренняя обстановка в Соединенных Штатах сейчас очень накалена из-за необузданной эпидемии коронавируса и набирающей обороты президентской избирательной кампании. В этих условиях, считает политолог, администрация Дональда Трампа пытается перевести фокус внимания американских граждан на "внешние угрозы".

"Именно с этой целью от высокопоставленных чиновников США периодически звучат заявления о прямой либо косвенной вине Китая в распространении коронавируса, – считает Даниил Богатырев. – Кроме того, на днях в Штатах прозвучали заявления о том, что Россия и Китай, якобы, нарушают договора о непроведении ядерных испытаний".

Все это – звенья одной цепи, уверен эксперт УИБ.

"Пока американская система здравоохранения не справляется с потоком зараженых, власти пытаются переложить вину на геополитических оппонентов, чтобы не растерять рейтинг перед выборами", – резюмирует политолог.

Ранее "Комментарии" писали, что в минувшие сутки коронавирусом в Украине заразился еще 501 человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных составляет 4662 украинца. По информации Минздрава, на сегодняшний день, 17 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 125 пациентов. В то же время вылечились 246 человек.

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