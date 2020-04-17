Новая статистика коронавируса 17 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразился еще 501 человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных составляет 4662 украинца. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 17 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 125 пациентов. В то же время вылечилось 246 человек.

На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.





Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Кроме того, Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.

Также мы сообщали, что телеврач Елена Малышева не считает коронавирус опасным заболеванием. Об этом она рассказал своим подписчикам в Instagram во время прямого эфира. Телеведущая назвала коронавирус одним из прекраснейших вирусов из ныне существующих. Елена Малышева и ранее высказывалась о том, что паника из-за коронавируса преувеличена. Теперь же она и вовсе заявила, что, по сравнению с другими болезнями, этот вирус прекрасный.

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