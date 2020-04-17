Новая статистика коронавируса 17 апреля: количество смертей в Украине продолжает расти

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В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразился еще 501
человек, и по состоянию на 9:00 утра количество инфицированных
составляет 4662 украинца. Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
По информации МОЗ, на сегодняшний день, 17 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 125 пациентов. В то же время вылечилось 246 человек.
На данный момент ситуация в регионах, которые поражены вирусом без исключения, выглядит так:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ровенская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Ранее “Комментарии” сообщали о том, что Комаровский посоветовал пить для профилактики коронавируса на карантине кока-колу. По мнению доктора, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. Кроме того, Комаровский назвал условия, когда человек может быть в тесном контакте с инфицированным коронавирусом и при этом остаться здоровым.
Также мы сообщали, что телеврач Елена Малышева не считает коронавирус опасным заболеванием. Об этом она рассказал своим подписчикам в Instagram во время прямого эфира. Телеведущая назвала коронавирус одним из прекраснейших вирусов из ныне существующих. Елена Малышева и ранее высказывалась о том, что паника из-за коронавируса преувеличена. Теперь же она и вовсе заявила, что, по сравнению с другими болезнями, этот вирус прекрасный.
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