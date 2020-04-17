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Малышева не считает коронавирус опасным и объяснила почему

Телеврач Елена Малышева считает, что всем известная корь намного опаснее, чем коронавирус.

сегодня, 08:12
Автор:

• Виолетта Комаровская

Малышева не считает коронавирус опасным и объяснила почему

Российская телеврач Елена Малышева не считает коронавирус опасным заболеванием. Об этом она рассказал своим подписчикам в Instagram во время прямого эфира. Телеведущая назвала коронавирус одним из прекраснейших вирусов из ныне существующих.

Елена Малышева и ранее высказывалась о том, что паника из-за коронавируса преувеличена. Теперь же она и вовсе заявила, что по сравнению с другими болезнями, этот вирус прекрасный.

"Вы посмотрите на средний возраст тех, кто умирает от коронавируса. Это 79 с половиной лет. А вот дети им практически не болеют. Это нужно еще поискать такую инфекцию, чтобы у нее средний возраст умерших был таким же", - говорит Малышева.

При этом она уточнила, что, когда умирают даже пожилые люди, это очень плохо. Но гораздо опаснее для человечества, когда погибают дети. С этой точки зрения, скажем, корь намного опаснее, считает ведущая. Даже учитывая, что вакцина от кори существует, а от коронавируса нет. 

Стоит отметить, что телеврач при этом призывает всех соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать личной гигиеной. Также ранее она рассказала своим подписчикам, как проверить здоровье собственных легких. 

Напомним, "Комментарии" уже рассказывали, как, по мнению доктора Евгения Комаровского, возможно остановить пандемию коронавируса.  


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Источник: https://www.instagram.com/malysheva.live/
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