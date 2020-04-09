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Евгений Комаровский назвал единственный способ победить коронавирус и остановить пандемию. Это коллективный иммунитет, уверен доктор.
Коронавирус стремительно распространяется планетой и никакие ограничительные меры не смогут остановить его, уверен Комаровский. Поражать людей болезнь будет до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет против Covid-19.
Чтобы объяснить, как это работает на практике, доктор взял пример вирусной оспы. Как только в мире началась тотальная вакцинация, вспышка инфекции резко закончилась, ведь размножаться вирус может исключительно в человеческом организме. Когда эту возможность у него забрали, эпидемия закончилась. То же самое может случиться и с коронавирусом.
"Если 95% людей будут устойчивы к данному вирусу, то циркуляция инфекции прекратиться", - говорит педиатр.
Правда, пока вакцины от Covid-19 не существует. Найти ее пытаются ученые по всему миру и этот процесс по оптимистичным прогнозам может затянуться еще на год.
Евгений Комаровский уверен, что пока коллективного иммунитета нет, каждый должен быть готов к тому, что ему придется встретиться с коронавирусом лицом к лицу. Защиту от Covid-19 человечество получит лишь тогда, когда он перестанет передаваться от человека к человеку и не сможет существовать в конкретном сообществе.
Ранее "Комментарии" писали о ситуации с коронавирусом в Украине.
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