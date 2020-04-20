Совет Европы обсудит с МИД Украины ситуацию на фоне пандемии COVID-19

На сессии Совета Европы, которая пройдет уже завтра, 21 апреля, в режиме видеотрансляции, будет обсуждаться и вопрос сотрудничества с Украиной в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Совета.

"Министры оценят подход и политику Евросоюза относительно Восточного соседства в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", - указано в анонсе к событию.

Кроме того, министры обсудят последние международные события, связанные с действиями в ответ на пандемию COVID-19, а также рассмотрят ситуацию в Ливии.

Заседание пройдет под председательством высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Дональд Трамп встретил шквал критики. когда обнародовал свой пошаговый план выхода из карантина в США. Снимать карантин будут в три этапа — не менее 14 дней на каждый и обязательное снижение числа новых случаев коронавируса в штате. Карантин в США начала вводить в середине марта, но Трамп изначально хотел поскорее отменить его.

На момент публикации коронавирусом Covid-19 в США заболели более 680 тысяч человек, из которых более 35 тысяч умерли, 58 тысяч выздоровели, а еще 587 тысяч человек продолжают болеть.





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