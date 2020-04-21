Мир на Донбассе: новые перспективы и риски развития ситуации

В эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера" Зеленский заявил, что вопрос вывода иностранных войск с территории Украины является для него приоритетным. По словам президента, как только это произойдет, ВСУ возьмут контроль над всей территорией Донбасса, а также восстановят контроль над границей с Россией. Лишь после этого состоятся выборы.



"В политике Киева появляются опасные моменты"

"В ответах Зеленского акценты расставлены правильно, – отмечает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань. – И это (как ни удивительно прозвучит для Зеленского) – повторение позиции Порошенко. Проблема в том, что российская сторона с этим не согласна. И что заявления Зеленского идут вразрез с тем, что создает его команда сейчас".

Традиционный украинский подход – сначала безопасностный компонент, а потом – политическая составляющая, напоминает Алексей Гарань. РФ же пытается сделать всё наоборот.

"И хоть Зеленский говорит правильные вещи, в политике Киева сейчас, в частности, в переговорах в Минске, появляются другие – опасные моменты, – подчеркивает профессор политологии. – Россия последовательно пытается затянуть Украину в ловушку. Таковой сейчас является создание так называемого консультативного совета в рамках переговоров по Донбассу в Минске. Фактически это – фиксация того, что переговоры ведут некие "полномочные представители" ОРДЛО. Мы этого не признаём. Но это нам пытаются навязать, чтобы представить российско-украинскую войну на Донбассе как внутриукраинский конфликт".

По словам Алексея Гараня, воплотить в жизнь урегулирование конфликта, когда сначала прекратятся обстрелы, потом будут выведены оккупационные войска, Украине передан контроль за границей – и лишь затем в ОРДЛО пройдут выборы, реально лишь при соответствующей совместной позиции официального Киева и наших западных партнеров. С одновременным ослаблением России. Чего не наблюдается сейчас, когда украинская сторона посылает меседжи и делает шаги, непонятные западным партнерам.

"Если мы сами не будет отстаивать свои – украинские – позиции, Запад может сказать – решайте это с РФ с ее позиций", – предупреждает научный директор Фонда "Демократические инициативы".

А позиции эти известны – "настамнет", а есть "внутриукраинский конфликт".

"Не стоит забывать о роли России"

Глава Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес также отмечает, что высказывания Зеленского живо напомнили его предшественника – Порошенко.

"А ведь Зеленский во время предвыборной кампании обещал новые, креативные подходы к урегулированию конфликта на Донбассе. В итоге же вернулся к риторике Порошенко. Той самое, которая в свое время завела разрешение конфликта в тупик, – считает Менендес. – Думаю, причина, по которой Зеленский стал говорить о Донбассе как Порошенко, кроется в том, что в окружении действующего президента сейчас больше ястребов, чем голубей мира. Зеленскому не хватает во внутренней украинской политике влиятельных политических сил, которые бы занимали позицию мира. Видимо, сторонники радикальной точки зрения в отношение компромиссов (не только явные праворадикалы, не прошедшие в парламент, но и определенные политические силы, присутствующие в Раде) оказались довольно эффективны в навязывании главе государства своей точки зрения. И пока ситуация с несбалансированностью внутренней украинской политики не изменится, думаю, не стоит ждать никаких реальных изменений в деле разрешения конфликта на Донбассе".

Безусловно, подчеркивает эксперт, не стоит забывать о роли России во всём происходящем.

"Но, опять же, вернемся к временам Порошенко, когда фактор российских войск, которые присутствуют на территории Донбасса, назывался чуть ли не единственным препятствием к урегулированию. При этом точка зрения населения, оставшегося на неподконтрольной территорий, не принималась во внимание, – поясняет Менендес. – Важно, чтобы президент применил мудрость и стратегический подход. Нельзя забывать о факторе РФ, но проблемы нужно разбить на комплексы – и решать постепенно, по отдельности. И что касается внутреннего противостояния (ястребы-голуби), президент мог бы решить его и без фактора РФ. К примеру, не допустить сворачивания инициативы о консультативном совете в рамках групп переговорщиков в Минске, поддержать Национальную платформу примирения и единства".

"Позиция Зеленского неизменна"

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко обращает внимание, что заявление президента Зеленского о желаемом плане реинтеграции Донбасса имело свой контекст. Это был контекст обмена пленными, который произошел на прошлой неделе. Напомним, что обмен "всех на всех" – тоже одно из ключевых условиях урегулирования конфликта.

"Зеленский и до этого заявлял о важности контроля за границей. Так что он не менял свою позицию, – отмечает Степаненко. – Насколько это реалистично, можно оценивать по тому, что подобные меседжи (как только РФ уйдет с Донбасса, Украина восстановить свой контроль, всё вернется в конституционное русло) делал Порошенко. Но как видим, это невозможно из-за нежелания РФ делать уступки".

Говоря о будущем Минского процесса, политолог предположил, что мы и далее будем видеть вялотекущие попытки достичь определенного консенсуса.

"В первую очередь это касается политического аспекта "Минска" (особый статус ОРДЛО в Конституции и прочие моменты). Что касается проведения выборов на неподконтрольной территории осенью одновременно со всеукраинскими, то если они и ранее выглядели довольно нереалистичными, то сейчас говорить об их проведении, наверное, даже не имеет смысла", – резюмирует Максим Степаненко.

Как сообщал портал "Комментарии", Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак предложил ускорить процесс пути к миру на Донбассе и проводить переговоры Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции ежедневно.

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