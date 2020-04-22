Лукашенко против коронавируса: почему "Батька" не ввел карантин

В Беларуси отказались от введения жесткого карантина из-за коронавирусной пневмонии. Там работают все предприятия, продолжают проводить массовые мероприятия, в том числе идет подготовка к параду 9 мая.

"Риски традиционные и риски политические"

Политолог Андрей Окара отмечает, что белорусская тактика противодействия пандемии достаточно рискованная. И вызывает много нареканий, в том числе со стороны Всемирной организации здравоохранения.

"Мы видим, что данные о зараженных в Беларуси – почти как в Украине. И там, и там их количество приближается к 7 тысячам. При этом в Украине подтверждена смерть 174 человек из-за осложнений, вызванных COVID-19. В Беларуси говорят о 55 летальных исходах. Но при этом нужно учитывать, что в Беларуси проживает примерно в четыре раза меньше человек, чем в Украине. Выводы делайте сами, – говорит политолог. – Также надо понимать, что люфт статистики (плюс-минус) зависит от методики подсчета. И любая статистика, связанная с коронавирусом, воспринимается как недостаточно достоверная. Но есть метод "распределения Пуассона", который позволяет ориентироваться даже на приблизительные данные как на маркеры, отражающие реальное состояние дел".

Кроме традиционных рисков, что в случае ухудшения ситуации медицинские мощности могут не справиться с числом зараженных, в Беларуси присутствуют и политические риски, считает Андрей Окара. По мнению эксперта, Лукашенко – фактически единственная стена, которая отделяет Беларусь от "братского поглощения", скажем так, "любимым соседом".

"Белорусскому президенту приходилось играть ночью в хоккей, создавать различные мизансцены и перформансы, употреблять разного рода словесные конструкции, чтобы продолжить тактику "газ в обмен на поцелуи". То есть – экономические преференции со стороны РФ в обмен на разговоры о дружбе и лояльности. При этом Лукашенко является сейчас главным, и возможно единственным хранителем белорусского суверенитета, – отмечает политолог. – И уязвимым в ситуации, когда он будто издевается над вирусом, тогда как Путин сидит в бункере и вводит определенные карантинные меры в РФ".

Если Лукашенко заболеет, нет гарантий, что он не станет жертвой дворцового заговора или переворота, считает Андрей Окара.

"Лукашенко целенаправленно занимался выдворением из власти откровенно пророссийских силовиков. Однако этот процесс не завершен. И в случае его временной изоляции во власти может сложиться серьезное противостояние пробелорусских и пророссийских силовиков, – поясняет эксперт. – Ситуация, по которой может развиваться пандемия в Беларуси, непрогнозируема. И если всё пойдет по неблагоприятной траектории, нет гарантий, что в критической ситуации некие белорусские политики не обратятся к РФ с просьбой прислать военных медиков (как в Италии). Те, понятно, приедут с определенным (ограниченным) военным контингентом. Во что может вылиться такая "братская помощь" можно только предполагать. Ведь прийти российские военные могут легко, а выдворить их трудно. Мечты о создании единого "союза", "союзного государства", куда вошли бы РФ, Украина, Беларусь, а то и еще кто-то, никуда у российской власти не делось".

"Перестраховка, мистификация или перезагрузка геополитики"

Политический консультант Александр Вербицкий отмечает, что российские СМИ наперебой обвиняют Лукашенко в том, что он не соблюдает карантинный режим и не борется с вирусом так, как это делается во всем мире.

"Что ж, каждый руководитель страны сам несёт ответственность за последствия своих действий. Хотя мы знаем, что многие страны Европы уже выходят, пусть и медленно, из состояния самоизоляции, – продолжает эксперт. – А кто сказал, что Беларусь не европейская страна? По индексу паспорта республика занимает 69-е место (Украина-44 -е). И это говорит о том, что её граждане тоже посещают другие страны и вероятность привезти к себе инфекцию такая же, как и у нас. Второй вопрос – каков уровень открытости информации? Но и в этом случае, сложно что-то вменить в вину президенту РБ. Как только у нас появляется информация о количестве заболевших в соседней республике – она практически сразу же дублируется по официальному ТВ у них. Согласитесь, наши медиа мы считаем довольно демократичными – и у нас спокойно "вещают" даже запрещённые в Беларуси сайты. Поэтому, остается дождаться окончания эпидемии и понять – что это было на самом деле: перестраховка, мистификация или перезагрузка геополитики в угоду МВФ, корпорациям, неоглобализму и сверхдержавам – США и Китаю".

Одно, по мнению Александра Вербицкого, понятно точно – Украина не зря выждала на карантине, потому, что смертей могло быть больше. А каждая из них – трагедия.

"И ещё одно – наша страна очень богатая, если смогла столько времени не работать в полную силу. Мы мощнее многих государств ЕС. Вот только какими мы выйдем из карантина – никто пока сказать не может. А Беларусь выйдет со своим президентом, своей промышленностью и выводами – кто им друг, а кто – не очень", – резюмирует политконсультант.

"Беларусь имеет высокоэффективную медицинскую систему"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что неспроста действия Беларуси идут вразрез с общей логикой реагирования на угрозы, порожденные пандемией.

"Думаю, с одной стороны, это связано с личной позицией Лукашенко. На этом примере мы видим, насколько уязвимы авторитарные системы, где даже в случае всеобщего понимания ложности действий, одна заблуждающаяся личность может влиять на всё государство. Нет того, кто мог бы перечить, нет системы противовесов, – отмечает эксперт. – Второй момент – Беларусь имеет очень эффективную медицинскую систему. У них большое количество аппаратов ИВЛ, мест в больницах, врачей. И это создает ощущение, что медсистема страны может пройти создавшиеся угрозы без коллапсирования".

Олег Саакян не исключает, что Лукашенко видит с создавшейся ситуации возможность проявить себя на контрасте с Путиным. И таким образом – укрепить собственную вертикаль, а также свою популярность в РФ на фоне падающей популярности Путина.

"Тогда это не заблуждение, а тонкий расчет, – считает политолог. – В любом случае, в течение ближайшего месяца мы поймем – удается ли такой сценарий, или Беларуси придется идти на ужесточение карантинных мер".

Как сообщал портал "Комментарии", невзирая на то, что в Беларуси официально подтвердили почти 5 тысяч случаев коронавируса, президент Александр Лукашенко распорядился возобновить учебный процесс в стране.

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